La Aeronáutica Civil de Colombia dio a conocer los avances alcanzados durante su participación en la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Durante su visita, la entidad suscribió siete instrumentos de cooperación con socios de América, Europa y Asia. La lista incluye una carta de intención de cooperación regional en ciberseguridad de la aviación civil, un acuerdo de cooperación técnica con Francia y un memorando de entendimiento con Singapur para la formación de talento aeronáutico.
Entre los pactos alcanzados también se destaca la formalización de un convenio de seguridad operacional con Brasil, con el que se busca facilitar la vigilancia compartida de las aeronaves operadas bajo acuerdos de intercambio entre aerolíneas de ambas naciones. Con este último, además, se suscribió un instrumento sobre sostenibilidad aeronáutica.
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Avances en producción de SAF
En el marco de este encuentro, el Gobierno de los Países Bajos anunció la elección de Colombia para patrocinar un estudio de caso de negocio orientado a evaluar la producción de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) a partir de caña de azúcar en el Valle del Cauca. El análisis examinará la estructura de costos, los requerimientos tecnológicos y las condiciones necesarias para el desarrollo de una planta de producción.
De acuerdo con la autoridad aérea, dispondría de dos materias primas y dos rutas tecnológicas para la producción de SAF, lo que mitigaría riesgos de suministro, ampliaría la capacidad instalada y proyectaría al territorio nacional como un potencial proveedor regional.
En línea con ello, Arnaud Penent d’Izarn, director general de la Aerocivil suscribió cartas de intención con Argentina y El Salvador en esta materia.
La entidad señaló que ejecutará, en conjunto con los Países Bajos y la OACI, el estudio de viabilidad de SAF en el Valle del Cauca durante la vigencia 2027.
En ese periodo también pondrá en marcha el plan de implementación de los siete instrumentos suscritos; y avanzará en la estructuración de una hoja de ruta regional sobre combustibles sostenibles junto con Argentina, El Salvador y Brasil.