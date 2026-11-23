El Gobierno Nacional designó a Mauricio Gómez Amín, actual ministro de Comercio, como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ad hoc para adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los derechos de retransmisión de las señales de televisión abierta.
El nombramiento quedó en firme mediante el Decreto 1807 de 2026, luego de que el Consejo de Ministros aceptara, el pasado 20 de noviembre, el impedimento presentado por la ministra de las TIC, Alexandra Falla, para participar en las decisiones relacionadas con este expediente.
El caso tiene como origen una controversia entre los canales privados Caracol Televisión y RCN Televisión y los operadores de televisión por suscripción, por la retransmisión de sus señales. La discusión se centra en los derechos de los organismos de radiodifusión para autorizar o prohibir que terceros retransmitan sus contenidos y en el eventual reconocimiento de una remuneración por ese uso.
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La disputa llegó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En sentencia del 25 de agosto de 2026, el organismo determinó que Colombia incumplió disposiciones de la normativa andina sobre derechos de autor y derechos conexos, particularmente las relacionadas con la protección de los organismos de radiodifusión.
El pronunciamiento involucra la Resolución 2291 de 2014 de la entonces Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que estableció disposiciones sobre la recepción de las señales de televisión abierta por parte de los usuarios de servicios de televisión por suscripción.
En consecuencia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) debe adelantar ajustes regulatorios para cumplir la decisión del tribunal. Entre las medidas contempladas está modificar disposiciones sobre los derechos de los organismos de radiodifusión y derogar normas expedidas por la extinta ANTV que hacen parte de la controversia.
La participación de la ministra Alexandra Falla en este trámite se da por su condición de integrante de la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la CRC. Por ello, tras aceptar su impedimento, el Consejo de Ministros aplicó el artículo 8 de la Ley 63 de 1923, que faculta al presidente de la República para asignar el conocimiento del asunto a otro integrante del gabinete.
Así, Gómez Amín asumirá las competencias de la ministra de las TIC exclusivamente para las actuaciones relacionadas con el análisis y cumplimiento de la sentencia andina, incluidas las decisiones preparatorias y consecuenciales que deba adoptar en la CRC.