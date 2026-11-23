El Gobierno De la Espriella, a través del Ministerio del Trabajo, relanzó una herramienta digital que permite a trabajadores y empleadores en Colombia consultar y calcular valores relacionados con salarios, recargos, horas extra, prestaciones sociales y aportes, de acuerdo con la normativa vigente.
Se trata de la Calculadora Laboral, un servicio gratuito que fue actualizado para incorporar los cambios recientes en materia laboral y facilitar la estimación de estos conceptos. Entre las novedades que contempla están el recargo dominical y festivo del 90%, el reconocimiento del trabajo nocturno desde las 7:00 p. m., con un recargo del 35%, y la reducción de la jornada máxima legal a 42 horas semanales.
La herramienta busca facilitar la liquidación de obligaciones laborales, ayudar a detectar posibles inconsistencias en los pagos y brindar orientación a trabajadores y empresas sobre los valores que deben reconocer o recibir.
Fechas clave para el pago de prestaciones sociales
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El relanzamiento coincide con la temporada de pagos de fin de año, en la que los empleadores deben liquidar la prima de servicios correspondiente al segundo semestre de 2026. Este pago deberá efectuarse, como máximo, el 20 de diciembre.
La plataforma también ofrece información sobre los plazos para el pago de los intereses a las cesantías y la consignación de esta prestación. Los intereses deberán entregarse a los trabajadores antes del 31 de enero de 2027, mientras que las cesantías tendrán que ser consignadas en los fondos correspondientes a más tardar el 15 de febrero del mismo año.
Según el Ministerio, el acceso a este tipo de información permite a los trabajadores conocer cuánto les corresponde por sus labores, mientras que las empresas pueden utilizarla como referencia para verificar sus obligaciones y evitar errores en las liquidaciones.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló que el relanzamiento hace parte de las iniciativas para acercar los servicios institucionales a la ciudadanía mediante herramientas tecnológicas que faciliten la consulta de derechos laborales y el cumplimiento de las disposiciones legales.
La Calculadora Laboral está disponible de manera gratuita en el portal oficial del Ministerio del Trabajo: consultar aquí.
La entidad aclaró que los resultados que arroja la plataforma son estimaciones con fines pedagógicos y orientativos. Por ello, no constituyen una liquidación definitiva ni reemplazan la asesoría jurídica o los pronunciamientos oficiales del Ministerio frente a situaciones particulares.