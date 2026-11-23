Tras las denuncias de varios usuarios sobre un incremento de $1.000 por kilovatio hora, Air-e salió a explicar el nuevo ajuste aplicado en las tarifas de energía.
La compañía, intervenida por la Superservicios, aclaró que el ajuste que se reflejará en las facturas de diciembre para los usuarios regulados será de $76 por kilovatio hora frente al período anterior.
El aumento, según señaló, no obedece a decisiones de la empresa ni a mayores costos de comercialización o distribución, sino que responde al aumento del componente de restricciones del Sistema Eléctrico Nacional (SIN). Este último asociado a la necesidad de utilizar una mayor generación térmica para atender la demanda durante el fenómeno de El Niño.
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Air-e también precisó que este ajuste no es exclusivo de la región Caribe ni para sus usuarios, ya que este componente hace parte de la fórmula tarifaria establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y su comportamiento impacta a todos los comercializadores del país.
“Debemos recordar que nuestra tarifa está regulada por la CREG y cada componente de ella tiene una fórmula que Aire debe aplicar de manera rigurosa”, destacó Ramiro Castilla Andrade, agente especial de Air-e Intervenida.
Por esa misma línea, Castilla explicó que, gracias a las medidas regulatorias que se han venido adoptando, el costo de generación no se ha disparado, permitiendo que se perciba un menor impacto en las tarifas.
“En Aire intervenida, seguimos trabajando de la mano del Gobierno Nacional, del Ministerio de Minas, de la Superintendencia y demás actores para buscar medidas regulatorias que permitan viabilizar la certidumbre en la tarifa, disminuir nuestra exposición a bolsa y establecer medidas que nos permitan gestionar de mejor manera el mercado”, añadió.
Además, hizo un llamado a los usuarios a hacer un “uso racional” del servicio para afrontar de la mejor manera este evento climático.
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Alerta de la Liga Nacional de Usuarios
A través de un comunicado, la Liga Nacional de Usuarios alertó que el costo de la energía para los usuarios de Air-e superaría los $1.012 el kilovatio hora en diciembre, lo que supondría un aumento del 8,1 % respecto al periodo anterior ($936,39).
La entidad también señaló que con este ajuste se habría alcanzado en dos meses un alza del 15 %. También advirtió que el comportamiento de los precios puede presionar aún más los presupuestos familiares y los costos de operación de los negocios que dependen de este servicio.