La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia ambiental para el desarrollo del Campo Tapir Sureste, en Casanare, y aprobó la modificación de la licencia del Área de Perforación Exploratoria CPO-5, en Meta, para que avance a su etapa de explotación.
Las decisiones, adoptadas el 12 y el 18 de noviembre de 2026, respectivamente, permiten desarrollar actividades de exploración y producción de hidrocarburos en Orocué, Casanare, y de explotación en Cabuyaro y Puerto López, Meta.
En conjunto, los dos proyectos contemplan medidas de compensación del componente biótico por 2.685,04 hectáreas, de acuerdo con las áreas establecidas por la autoridad ambiental.
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El proyecto Campo Tapir Sureste, a cargo de Petróleos Colombianos S.A. en el municipio de Orocué, recibió licencia ambiental el 12 de noviembre. La autorización permite avanzar en actividades de exploración y producción mediante la perforación de hasta 35 pozos convencionales, distribuidos en cinco locaciones.
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La infraestructura aprobada incluye una Central de Facilidades de Producción (CPF), la construcción de hasta 25 kilómetros de nuevas vías y la adecuación de 20,57 kilómetros de vías existentes. También contempla líneas de flujo e infraestructura eléctrica.
En materia ambiental, el proyecto no realizará vertimientos a cuerpos de agua superficiales. Las aguas residuales tratadas se dispondrán en el suelo mediante cinco Zonas de Disposición de Aguas Residuales (ZODAR), verificadas por la ANLA.
La autoridad estableció una compensación biótica estimada de 919,12 hectáreas, frente a una intervención prevista de 234,81 hectáreas. Las medidas incluyen la preservación de bosques asociados a fuentes hídricas y la rehabilitación de vegetación secundaria, pastos y herbazales, mediante acuerdos de conservación, adquisición de predios y pagos por servicios ambientales.
CPO-5 pasará de exploración a explotación en el Meta
En el Meta, la ANLA aprobó el 18 de noviembre la modificación de la licencia del Área de Perforación Exploratoria CPO-5, que pasará a denominarse Área de Desarrollo CPO-5. El proyecto está a cargo de ONGC Videsh Limited Sucursal Colombia y comprende los municipios de Cabuyaro y Puerto López.
La modificación habilita la etapa de explotación dentro de un polígono de 141.027,56 hectáreas. Su alcance contempla hasta 40 nuevas locaciones de producción, 10 Centrales de Facilidades de Producción (CPF) de hasta ocho hectáreas cada una, 250 kilómetros de nuevas vías de acceso y 250 kilómetros de líneas de flujo.
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También incluye 250 kilómetros de transmisión eléctrica y la incorporación de dos granjas solares, cada una con capacidad de hasta 10 megavatios pico (MWp).
Para este proyecto, la autoridad aprobó un Plan de Compensación del Componente Biótico de 1.765,92 hectáreas, derivado de una intervención de 995,18 hectáreas. Las acciones previstas incluyen protección de ecosistemas, recuperación de áreas transformadas, enriquecimiento con especies nativas, control de especies invasoras y mecanismos de pago por servicios ambientales.