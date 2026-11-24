La Embajada de China en Colombia expresó su rechazo a la visita de varios congresistas colombianos a Taiwán y pidió al Gobierno Nacional y al Congreso respetar el principio de Una Sola China, que establece que la isla hace parte del territorio chino.
En una declaración oficial, el portavoz de la misión diplomática aseguró que los legisladores realizaron una visita de carácter oficial pese a las advertencias de Pekín. Además, cuestionó que algunos congresistas se refirieran como “embajador” al representante de la Oficina Comercial de Taipei en Colombia.
Según China, estas actuaciones interfieren en sus asuntos internos, afectan su soberanía e integridad territorial y envían una señal equivocada a los sectores que promueven la independencia de Taiwán.
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“China expresa su profundo descontento y firme rechazo ante esto, y ha manifestado su seria inquietud y preocupación a las autoridades colombianas”, señaló el portavoz.
La Embajada también recordó que el principio de Una Sola China constituye la base política sobre la que se establecieron las relaciones diplomáticas entre Colombia y China. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno de la República Popular China es el único legítimo para representar al país asiático.
China pide al Gobierno colombiano corregir la situación
Uno de los principales cuestionamientos de Pekín se dirigió a la Oficina Comercial de Taipei en Colombia, entidad que, según la Embajada, está registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá y no cuenta con estatus diplomático ni reconocimiento oficial como misión diplomática.
La representación china advirtió sobre los intentos de su representante de utilizar el título de “embajador” y aseguró que esto podría generar confusión sobre el reconocimiento diplomático de Taiwán.
En su declaración, también acusó a los sectores separatistas de intentar ampliar su reconocimiento internacional mediante ofrecimientos económicos y engaños a políticos.
Finalmente, la Embajada calificó la cuestión de Taiwán como un asunto central para sus intereses nacionales y una “línea roja infranqueable” en las relaciones con Colombia.
Por ello, instó al Gobierno Nacional y al Congreso a reiterar públicamente su compromiso con el principio de Una Sola China, adoptar medidas para corregir lo ocurrido, frenar los intercambios oficiales con las autoridades de Taiwán y evitar nuevas señales de respaldo a los movimientos independentistas de la isla.
La disputa con Taiwán y la posición de Colombia
El conflicto entre China y Taiwán es una disputa histórica sobre la soberanía de la isla. China considera que Taiwán es parte de su territorio y sostiene que el Gobierno de Pekín es el único legítimo para representar a todo el país.
Sin embargo, desde 1949, Taiwán funciona de manera autónoma, con Gobierno, presidente, ejército, moneda y elecciones propias. Aunque tiene características de un Estado independiente, la mayoría de los países no lo reconoce diplomáticamente como tal para mantener relaciones oficiales con China.
Colombia estableció relaciones diplomáticas con China en 1980 y adoptó el principio de Una Sola China. Esto significa que reconoce al Gobierno de Pekín como representante oficial de China y no reconoce a Taiwán como un Estado independiente.
Por eso, la visita de congresistas colombianos a Taiwán generó molestia en Pekín. China considera que estos acercamientos oficiales, sumados a que se llamara «embajador» al representante de Taiwán en Colombia, desconocen sus compromisos diplomáticos y representan un respaldo político a la independencia de la isla.
El episodio se produce en un momento en el que Colombia venía fortaleciendo sus relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación con China, especialmente durante el Gobierno de Gustavo Petro. Durante ese periodo, ambos países profundizaron sus acercamientos políticos y económicos, y Colombia avanzó en su incorporación a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsada por Pekín.
En ese contexto, la visita de los congresistas colombianos a Taiwán y sus acercamientos con representantes de la isla generaron una nueva tensión diplomática. China calificó estas actuaciones como una provocación y un desconocimiento del principio de Una Sola China, al considerar que podrían interpretarse como un respaldo político a la independencia de Taiwán.
Esta situación pone en riesgo el clima de confianza construido entre ambos países y podría abrir un frente de tensión en una relación que adquirió mayor relevancia durante la administración anterior. En mayo de 2025, Colombia elevó su relación con China a una Asociación Estratégica y firmó un plan de cooperación en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, con oportunidades en infraestructura, comercio y tecnología.