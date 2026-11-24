El Puerto de Barranquilla recibirá una inversión de $500.000 millones para modernizar sus instalaciones, ampliar su capacidad operativa y permitir el ingreso de embarcaciones de mayor calado.
El anuncio fue realizado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante la conmemoración de los 90 años de operaciones de la terminal portuaria, evento al que asistió el presidente Abelardo de la Espriella.
“Serán invertidos en esta terminal para modernizarla, mejorar lo que es el muelle, que puedan ingresar embarcaciones mayores, con nuevos equipos, nuevas bodegas”, señaló la ministra.
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De acuerdo con el Gobierno Nacional, los recursos se destinarán a la ampliación de bodegas, la incorporación de nuevos equipos y sistemas tecnológicos, así como al fortalecimiento de la infraestructura del puerto para mejorar la eficiencia de sus operaciones.
Noguera explicó que la inversión se enmarca en los incentivos establecidos mediante el Decreto 1259, expedido por el Gobierno Nacional para impulsar la modernización y competitividad del sistema portuario colombiano.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella destacó la importancia histórica y económica de esta infraestructura para el país.
“Es un lugar estratégico desde donde se abrieron las puertas del río Magdalena al mundo, impulsando el desarrollo del comercio y la industria de Colombia”, manifestó el mandatario.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado también se refirió a la conmemoración y resaltó el papel del puerto en la conexión de Colombia con los mercados internacionales.
Puerto de Barranquilla cumple 90 años de operaciones
La historia de la Sociedad Portuaria de Barranquilla se remonta al 22 de diciembre de 1936, cuando el entonces presidente Alfonso López Pumarejo inauguró sus instalaciones y las obras del canal de acceso.
Ubicado sobre el río Magdalena, a 22 kilómetros de su desembocadura en el mar Caribe, el terminal ha sido uno de los puntos estratégicos para el comercio exterior colombiano, al facilitar tanto la importación de materias primas y alimentos como la exportación de productos nacionales.
Durante la conmemoración también se anunció la inauguración de una oficina de Homeland Security Investigations (HSI), agencia de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que permitirá fortalecer la cooperación entre ambos países frente a organizaciones criminales transnacionales y la protección del comercio exterior.