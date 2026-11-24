Somos Uno, gremio que agrupa a las estaciones de servicio, advirtió que el precio de la gasolina en Colombia podría subir con fuerza si se aprueban algunos puntos de la Ley Rescate presentada por el Gobierno De la Espriella.
De acuerdo con el análisis, existiría una serie de incrementos que se explicarían por las propuestas de cambios en el IVA para varios productos y servicios del país.
El informe señala que el precio de la gasolina en Colombia tendría encarecimientos desde los $2.328 por galón y que, si se suman los efectos por inflación, los ajustes variarían entre $3.178 y $4.906.
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Los aumentos se darían porque el IVA para la comercialización de gasolina pasaría del 5 % al 19 %, sumado a que el alcohol carburante perdería su condición de bien exento.
Más efectos en el precio de la gasolina en Colombia por la Ley Rescate
David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, aseveró que es necesario revisar las propuestas para no afectar el bolsillo de los colombianos desde este rubro.
“Son modificaciones tributarias que, bajo el supuesto de traslado completo a la estructura de precios, terminan reflejándose en lo que paga el consumidor por cada galón de combustible”, explicó.
Por otro lado, el precio del ACPM también registraría un aumento importante con estas medidas, empezando en los $341 y llegando hasta un ajuste de $1.992 al sumar los efectos inflacionarios.
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“Estamos hablando de una actividad económica en la que el 86 % de los propietarios de estaciones de servicio tiene un solo establecimiento”, agregó el vocero sobre los efectos en el precio de la gasolina en Colombia.