Dinamismo del comercio contrarresta el tropiezo de la industria en agosto

Mientras que las ventas minoristas del comercio mantuvieron una senda de expansión sostenida, la producción industrial manufacturera profundizó su contracción en agosto de 2026, de acuerdo con las encuestas reveladas por el DANE.
Durante el octavo mes del año, las ventas reales del comercio al por menor y vehículos crecieron un 7,3 % en comparación con agosto de 2025. Al aislar las ventas de combustibles, el crecimiento del sector comercial escaló al 9 % anual.
El comportamiento de las ventas minoristas respondió al impulso de 14 de las 19 líneas de mercancías analizadas por el DANE. Además, el sector automotor se consolidó como el motor principal del comercio.
El renglón de vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares registró un aumento del 35,8 % en sus ventas reales, sumando 3,6 puntos porcentuales (pp) al total. A este le siguió la categoría de otros vehículos automotores y motocicletas, con un crecimiento del 26,2 % y un aporte de 2,2 pp.
En contraste, cinco líneas de mercancías reportaron números negativos. Las caídas más marcadas se observaron en equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico (-4,7 %), prendas de vestir y textiles (-5,9 %) y calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero (-9 %).
Industria manufacturera profundiza su caída
Por otro lado, la producción real de la industria manufacturera registró un descenso anual de 3,7 % en agosto de 2026 frente al mismo mes en 2025. De igual manera, las ventas reales cayeron un 3,5 % y el personal ocupado en el sector industrial retrocedió un 1,3 %.
El deterioro fabril fue generalizado: de las 39 actividades industriales monitoreadas por el DANE, 29 mostraron variaciones negativas, restando en conjunto 5,7 pp a la producción total. Solo 10 subsectores registraron crecimientos que sumaron 2,1 pp al resultado.
Las ramas industriales con las caídas más pronunciadas en su producción real fueron confección de prendas de vestir (-15,4 %), fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos (-16,4 %) y coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles (-6 %).
En contraposición, las actividades con mejores aportes positivos fueron la elaboración de bebidas (+9 %), la fabricación de productos elaborados de metal (+10,7 %) y la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (+13,4 %).
El impacto negativo de la industria se extendió a la mayoría de las regiones. De los 14 departamentos medidos, 9 contrajeron su producción, liderados por Valle del Cauca (-13,4 %), Santander (-11,4 %) y Antioquia (-2,3 %); mientras que Cundinamarca fue el departamento con mayor aporte positivo (+4 %).
A nivel de ciudades, 8 de los 10 dominios disminuyeron su nivel de producción. Únicamente Barranquilla (+2,3 %) y Bogotá D. C. (+1 %) lograron incrementos en la producción manufacturera mensual.
Balance en lo corrido del año
En los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, el comercio mantiene una trayectoria alcista, con un aumento acumulado en ventas reales del 10,9 % (o 13,6 % excluyendo combustibles y lubricantes), mientras la contratación de personal en el comercio acumula un crecimiento del 1,5 %.
En contraste la industria registra una desaceleración en su ritmo de crecimiento. La producción real apenas crece un 0,4 % año corrido, las ventas reales un 0,2 % y el personal ocupado acumula una caída del 1 %.
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