Nequi sumó nuevo corresponsal: Ciudadanos podrán hacer pagos y retiros en estas tiendas

Nequi amplió su red de atención presencial en Colombia con la incorporación de las tiendas OXXO como puntos habilitados para depositar y retirar dinero en efectivo. La medida busca facilitar el acceso de los usuarios a estos servicios mediante una alianza con Puntored.
La integración permite complementar las operaciones digitales de la plataforma con establecimientos físicos, de modo que los clientes puedan realizar transacciones en efectivo sin depender exclusivamente de la aplicación.
Según la compañía, las tiendas OXXO reciben más de 12 millones de visitas al mes, una cifra que representa una oportunidad para ampliar el acceso a los servicios de Nequi.
Actualmente, la red de atención de la plataforma tiene presencia en el 99 % de los municipios del país. Está conformada por más de 28.000 corresponsales Bancolombia y cerca de 20.000 corresponsales Nequi, distribuidos a través de diferentes aliados.
¿En qué establecimientos se puede retirar dinero de Nequi?
Además de las tiendas OXXO, los usuarios pueden retirar dinero de Nequi en establecimientos como Tiendas ARA, Olímpica, Ísimo, Corbeta, Farmatodo y Farmanorte.
La cobertura también incluye corresponsales Bancolombia y comercios vinculados mediante operadores como Puntored y PTM.
Con esta red, la compañía busca facilitar las transacciones en efectivo tanto en las principales ciudades como en municipios donde el acceso a los servicios financieros puede ser más limitado.
Recomendaciones para retirar y depositar efectivo
Los usuarios que necesiten depositar o retirar dinero deben verificar que el establecimiento esté habilitado para realizar la operación y seguir las instrucciones correspondientes.
Asimismo, Nequi recomienda proteger los datos personales y las credenciales de acceso a la cuenta. La compañía advierte que no solicita contraseñas, códigos de verificación, códigos QR ni otra información sensible a través de llamadas, mensajes o redes sociales.