Tradicional barrio en Bogotá elegido el más cool de la ciudad: Esto cuesta el arriendo en el sector

La revista Time Out reconoció a Chapinero Alto como el barrio más cool de Bogotá. La distinción internacional pone la atención sobre este sector de la capital, donde los precios de venta y arrendamiento de vivienda se encuentran entre los factores relevantes para quienes buscan establecerse allí.
De acuerdo con cifras de Fincaraíz, arrendar un apartamento en la zona cuesta, en promedio, $3,7 millones mensuales, mientras que comprar una propiedad tiene un valor aproximado de $788 millones.
El reconocimiento podría atraer a nuevos residentes, inversionistas, extranjeros y trabajadores remotos interesados en la oferta cultural y las condiciones de movilidad peatonal del barrio. Sin embargo, el efecto sobre el mercado inmobiliario dependerá de factores como la demanda y la disponibilidad de inmuebles.
Lesly Posada, directora comercial de Fincaraíz, señala que esta distinción aumenta la visibilidad de Chapinero Alto, aunque no significa que los precios de venta y arriendo vayan a subir de manera inmediata.
¿Cuánto cuesta el arriendo por metro cuadrado de un apartamento en Chapinero Alto?
Según el portal inmobiliario, el canon mensual promedio de un apartamento en Chapinero Alto es de $3,7 millones para propiedades de aproximadamente 54 metros cuadrados. El precio del metro cuadrado oscila entre $55.000 y $70.000.
Estos valores superan los registrados en otras zonas de Bogotá. En Engativá, por ejemplo, el arriendo promedio es de $1,9 millones para viviendas de 60 metros cuadrados, cerca de un 49 % menos que en Chapinero Alto. En Suba, el canon promedio alcanza los $3,1 millones, mientras que en Usaquén llega a $4,6 millones, aunque con apartamentos de mayor tamaño.
La oferta incluye apartaestudios desde $1,9 millones mensuales y apartamentos de dos habitaciones con cánones entre $2,5 millones y $4,7 millones. En el caso de las propiedades amobladas o de lujo, los precios pueden superar los $9 millones al mes.
Comprar vivienda en Chapinero Alto cuesta cerca de $788 millones
En el mercado de compraventa, un apartamento en este sector tiene un precio promedio de $788 millones y un área aproximada de 78 metros cuadrados. El valor del metro cuadrado se encuentra entre $6 millones y $12 millones, con un promedio cercano a $10,1 millones.
Los precios varían según la antigüedad, la ubicación y las características de cada propiedad. Algunas viviendas usadas en edificios con más de 20 años de construcción se encuentran en los rangos inferiores, mientras que los proyectos nuevos pueden alcanzar valores superiores.
También hay alternativas sobre planos o en preventa desde $412 millones, correspondientes a apartamentos de 34 metros cuadrados.
Además, Chapinero ocupa el tercer lugar entre las localidades de Bogotá con mayor intención de compra de vivienda en los registros de Fincaraíz, después de Usaquén y Suba.
¿El reconocimiento de Time Out puede aumentar los precios de la vivienda?
Fincaraíz registra alrededor de 200 apartamentos en arriendo en Chapinero Alto. La disponibilidad de inmuebles, junto con una posible llegada de nuevos interesados tras la distinción internacional, podría generar presiones sobre los precios, especialmente en las propiedades amobladas y destinadas a estancias cortas.
No obstante, los contratos tradicionales de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia están sujetos a las disposiciones de la Ley 820 de 2003. Esta norma establece que el reajuste anual del canon no puede superar el 100 % del incremento del índice de precios al consumidor (IPC) del año calendario anterior y contempla otras condiciones para su aplicación.
Para establecer si el reconocimiento tendrá efectos duraderos en el mercado inmobiliario, será necesario hacer seguimiento a los precios por metro cuadrado, la cantidad de propiedades disponibles, los tiempos de negociación y el comportamiento de la oferta de arrendamientos de corta estancia.
Asimismo, factores como la seguridad, la movilidad, el estado del espacio público y las condiciones económicas de los hogares influirán en la evolución de los precios de venta y alquiler en Chapinero Alto.