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Norma aclara si a los trabajadores en Colombia se les debe pagar la hora de almuerzo

Trabajadores en Colombia deben tener muy en cuenta los cálculos exactos sobre sus pagos.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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Los trabajadores en Colombia cuentan con una serie de derechos salariales vinculados, según la ley, al número de horas que deben cumplir en su jornada laboral diaria.

De acuerdo con la normativa, los pagos también se fijan con base en las horas extra trabajadas durante el día y en los límites establecidos por la legislación vigente.

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Imagen: Prensa del MinTrabajo

A raíz de normas recientes, la jornada de los trabajadores en Colombia quedó establecida en un máximo de 42 horas semanales y de hasta dos horas extra por día, con las respectivas compensaciones económicas.

En cuanto al pago de las horas trabajadas durante el día, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 167, establece que la jornada laboral debe distribuirse en al menos dos secciones, con un periodo intermedio de descanso.

Trabajadores en Colombia: lo que se tiene en cuenta en la jornada laboral

Este periodo de descanso, también conocido como la hora del almuerzo, no se computa dentro de la jornada, por lo que queda excluido de las horas remuneradas.

La ley aclara que, durante el periodo destinado al almuerzo o al descanso, los trabajadores en Colombia no se encuentran a disposición del empleador.

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Imagen: Alcaldía de Pereira

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Según el Código Sustantivo del Trabajo, la hora del almuerzo solo se remunerará cuando así se establezca explícitamente en el contrato de trabajo, el reglamento interno o una convención colectiva previamente informada.

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