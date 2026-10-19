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Así se definirá el aumento en el pago de las mesadas de los pensionados en Colombia para 2027

El porcentaje de aumento para el 2027 de las mesadas de los pensionados en Colombia depende de varios factores

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pensionados en colombia calculo aumento mesada 2027
Imagen: Generada con IA de ChatGPT

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Los pensionados en Colombia ven, año a año, ajustes en el pago de sus mesadas. La ley es muy clara sobre el monto mínimo en que deben incrementarse estos ingresos en todos los casos.

Por norma, todo jubilado debe recibir una compensación por la pérdida del poder adquisitivo, la cual se calcula con base en el dato de la inflación del año anterior y su proyección.

pensionados en Colombia recibirán una importante indemnización
Imagen: Alcaldía de Bogotá

Con esta base, la definición del ajuste se concretará al cierre de este año para los pensionados en Colombia, teniendo en cuenta los descuentos correspondientes por concepto de salud y otros rubros.

De esta manera, el aumento dependerá, entre otros factores, del nivel de la mesada. El ingreso de quienes perciben un salario mínimo aumentará en un porcentaje distinto al de aquellos que ganan más de un salario mínimo.

Lo que sube el pago de los pensionados en Colombia

Los pensionados en Colombia que reciben un salario mínimo deberán estar muy atentos a la negociación del salario mínimo, pues el porcentaje en que este se incremente será el mismo que aumentará su mesada.

Para los jubilados que ganan más de un salario mínimo, la norma establece que el reajuste debe realizarse únicamente con base en la inflación del año anterior, con el objetivo de preservar su capacidad de compra.

pensionados en Colombia
Reforma pensional Foto: Presidencia

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Los pensionados en Colombia conocerán el aumento de sus mesadas para el año entrante en el mes de diciembre, a la espera de si se logra o no un acuerdo entre trabajadores y empresarios.

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