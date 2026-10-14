Colpensiones aclara si algunos pensionados deben presentar certificado de supervivencia

Colpensiones ha dejado en claro cuáles son los casos en los que un pensionado debe, por norma, actualizar sus datos para mantener el pago de su mesada.
Según el fondo público, estos casos son específicos y no afectan a todos los jubilados del país vinculados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, el cual es administrado por la entidad.
Con base en lo anterior, Colpensiones afirmó que no es cierto que se obligue a todos los jubilados a certificar que siguen con vida bajo la amenaza de perder su mesada pensional.
Otras aclaraciones de Colpensiones sobre las mesadas de final de año
De igual manera, el fondo aseguró que no se han cambiado las reglas ni se han implementado nuevos requisitos respecto a certificados para recibir el pago de las mesadas.
Lo anterior se debe a que la verificación de fallecimientos se realiza de manera automática mediante el cruce periódico de bases de datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Por último, Colpensiones explicó que los desembolsos de las mesadas pensionales se mantendrán con total normalidad, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario oficial.