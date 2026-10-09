La tarea clave que el gobierno De la Espriella le encomendó a la presidenta de Colpensiones

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea es la nueva presidenta de Colpensiones, por designación del presidente Abelardo de la Espriella. Vélez es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y en Instituciones de Seguridad Social, magíster en Seguridad Social y máster en Gestión de Riesgos.
El mandatario colombiano le indicó a la nueva presidenta del fondo público de pensiones cuáles deberán ser las tareas prioritarias a corto plazo.
La primera gran tarea, dijo De la Espriella, debe ser garantizar el cuidado de los recursos destinados al pago de las mesadas en Colpensiones, pues deben considerarse recursos sagrados.
Otras tareas importantes para Colpensiones
Además, De la Espriella aseguró que el pago oportuno de las pensiones debe ser una prioridad y aclaró que el fondo cuenta con los recursos necesarios para garantizar las mesadas de fin de año.
Por otro lado, Colpensiones, por orden del gobierno De la Espriella, debe trabajar en mejorar la atención a los afiliados y pensionados.
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Finalmente, en los próximos meses será clave que el fondo público implemente los mecanismos necesarios para fortalecer las capacidades técnicas, financieras y operativas de la entidad.