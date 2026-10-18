Comprar tiquetes aéreos baratos: hay vuelos desde $47.500 y la promoción vence en pocos días

Encontrar tiquetes aéreos baratos es una de las prioridades de quienes buscan aprovechar las vacaciones, visitar a sus familiares o planear con tiempo una escapada para los próximos meses. Comprar con anticipación puede ayudar a organizar el presupuesto del viaje y encontrar alternativas para llegar a distintos destinos sin gastar de más.
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Teniendo en cuenta ese panorama, JetSMART lanzó una nueva edición de su campaña Smart Sale, con tarifas promocionales para vuelos nacionales e internacionales. La oferta incluye tiquetes nacionales desde $47.500 y vuelos internacionales desde $540.400, con descuentos anunciados de hasta 75 % y 19 %, respectivamente.
Sin embargo, hay un plazo que los viajeros deben tener presente: la promoción estará disponible únicamente hasta el 23 de octubre de 2026 a las 8:00 a. m., hora de Colombia. La ventana de compra comenzó el 16 de octubre y permite adquirir tiquetes para viajar durante los próximos meses, con periodos habilitados que, dependiendo de la ruta, pueden extenderse hasta el 20 de junio de 2027.
La campaña SMART SALE estará habilitada durante siete días. De acuerdo con JetSMART, los viajeros podrán consultar las rutas y comprar los tiquetes promocionales a través de su página web oficial: www.jetsmart.com.
La aerolínea plantea esta promoción como una oportunidad para organizar viajes de fin de año y anticipar planes para los primeros meses de 2027. Algunas rutas tienen periodos de vuelo habilitados hasta el 20 de junio de ese año, aunque las fechas disponibles varían según el trayecto y están sujetas a disponibilidad.
¿Cuánto cuestan los vuelos nacionales en la promoción?
JetSMART anunció tiquetes nacionales desde $47.500, con descuentos de hasta 75 %. Dentro de las rutas destacadas por la compañía aparecen varias conexiones entre ciudades colombianas, con tarifas desde los siguientes valores:
- Medellín–Cali: desde $48.600, más 1.200 millas.
- Bogotá–Cali: desde $57.100, más 1.500 millas.
- Bogotá–Medellín: desde $69.300, más 1.200 millas.
- Bogotá–Bucaramanga: desde $70.900, más 1.500 millas.
Estas tarifas permiten comparar alternativas para quienes necesitan desplazarse entre ciudades por vacaciones, visitas familiares o compromisos personales. No obstante, cada viajero debe comprobar el precio final para la fecha que le interesa y las condiciones particulares de la ruta.
Los valores de los trayectos destacados aparecen acompañados de una cantidad de millas. La aerolínea también cuenta con una alianza con American Airlines que permite acumular y redimir millas mediante el programa AAdvantage®. Quienes quieran conocer cómo se aplican estos beneficios deberán consultar las condiciones correspondientes.
¿Cuáles son los tiquetes internacionales más baratos?
La campaña también contempla vuelos internacionales desde $540.400, con descuentos de hasta 19 %. JetSMART indicó que las tarifas internacionales anunciadas incluyen impuestos y tasas, y destacó varias opciones desde ciudades colombianas hacia destinos de Suramérica y el Caribe.
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Estas son algunas de las rutas internacionales incluidas en la promoción:
- Cali–Antofagasta: desde $540.400, más 5.000 millas.
- Medellín–Punta Cana: desde $601.700, más 4.000 millas.
- Medellín–Buenos Aires: desde $601.900, más 7.500 millas.
- Medellín–Santiago de Chile: desde $647.500, más 7.500 millas.
Los precios anunciados pueden servir como referencia para quienes planean salir del país durante la temporada de fin de año o en los primeros meses de 2027.
En el caso de los viajes internacionales, también conviene revisar los documentos de viaje y los requisitos de ingreso exigidos por el destino. Estos aspectos son independientes de la promoción y deben comprobarse antes de organizar el desplazamiento.
Antes de completar la compra, el viajero debería revisar el valor total de la reserva y las condiciones del servicio. Esto permite identificar qué incluye la tarifa elegida y si necesita contratar servicios adicionales, de acuerdo con sus necesidades.
La aerolínea señaló que, tras dos años de operación en Colombia, cuenta con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y cinco rutas internacionales hacia tres destinos en Suramérica y uno en el Caribe. Estas operaciones se realizan con una flota regional de 56 aeronaves Airbus A320neo y A321.
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Carolina Ruíz, gerente comercial de JetSMART en Colombia, explicó el propósito de la nueva campaña: “Con este nuevo ‘Smart Sale’ los invitamos a anticiparse, aprovechar las tarifas disponibles y organizar desde ahora sus próximas escapadas. Seguimos trabajando para convertirnos en la aerolínea favorita de los nacionales con una propuesta accesible que les permita viajar más y sin complicaciones”.