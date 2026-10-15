IATA propone estos cambios en El Dorado para mejorar la operación sin encarecer precio de los tiquetes

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) planteó que el aeropuerto El Dorado de Bogotá debe mejorar su operación actual y planificar sus futuras ampliaciones de infraestructura para responder al crecimiento de la demanda aérea en Colombia, sin afectar la competitividad de las tarifas ni el acceso de los pasajeros al transporte aéreo.
En su boletín de septiembre de 2026, el organismo señaló que aumentar la infraestructura aeroportuaria no garantiza, por sí solo, una mayor capacidad efectiva. Por eso, recomendó coordinar las inversiones con medidas operacionales que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles.
Tres prioridades para mejorar la operación de El Dorado
De acuerdo con el estudio de capacidad del aeropuerto elaborado por IATA, existen tres frentes que requieren atención para optimizar el funcionamiento de la terminal aérea.
El primero consiste en avanzar en procedimientos de aproximaciones paralelas independientes, con el propósito de aprovechar de manera más eficiente las dos pistas del aeropuerto.
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El segundo apunta a optimizar la gestión del espacio aéreo mediante ajustes en las rutas, las secuencias y los flujos de tránsito, con el fin de reducir restricciones operacionales.
La tercera prioridad es fortalecer el control de tránsito aéreo (ATC), mediante recursos, procedimientos y capacidades acordes con las necesidades de El Dorado.
IATA sostuvo que estas medidas deben desarrollarse simultáneamente con las decisiones sobre expansión física, de manera que la operación y la infraestructura respondan a una misma planificación.
Expansiones con evaluación de costos y beneficios
El organismo también advirtió que los proyectos aeroportuarios deben evaluarse más allá de sus dimensiones físicas. Entre los aspectos que deben analizarse están la capacidad de las pistas, las posiciones de estacionamiento de aeronaves, el espacio aéreo, las terminales y los accesos terrestres.
Asimismo, pidió que las decisiones de inversión incluyan información transparente sobre sus posibles efectos en las tasas, los cargos aeroportuarios y los costos de operación, debido a su impacto potencial en el precio final de los tiquetes.
La organización considera que El Dorado debe conservar su competitividad como centro de conexiones regional y evitar cobros adicionales que puedan encarecer los viajes de los pasajeros en conexión.
Una hoja de ruta para los aeropuertos del país
IATA propuso que la Aeronáutica Civil lidere las decisiones sobre capacidad y operación, con participación de operadores, aerolíneas y demás actores del sector desde las primeras etapas de estructuración de los proyectos.
También recomendó establecer criterios técnicos para activar inversiones y ejecutar las ampliaciones por fases, según la evolución de la demanda.
Paula Bernal, country manager de IATA en Colombia, afirmó que las inversiones deben responder a necesidades operacionales, preservar la competitividad y proteger el acceso de los usuarios al transporte aéreo.
La entidad agregó que este modelo de planificación integrada puede aplicarse a otros aeropuertos colombianos, siempre que las soluciones respondan a sus condiciones operacionales específicas.