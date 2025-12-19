El mejor aeropuerto de Suramérica: hitos que alcanzó El Dorado este año y sus apuestas para 2026

El aeropuerto El Dorado de Bogotá presentó los hitos que alcanzó durante 2025, resaltando la consolidación como el mejor aeropuerto de Suramérica por séptima vez y cuarto año consecutivo, y el recibimiento del sello Blue Dot que otorga la OCDE.
La distinción, entregada por ser un referente de eficiencia operativa, innovación y lucha contra el cambio climático, refleja su aporte al desarrollo económico y al impulso del turismo, tanto nacional como internacional.
En ese sentido, El Dorado presentó un balance de los importantes logros alcanzados en lo corrido de 2025. Estos son:
Hitos de operación
En primer lugar, Opain finalizó y puso en operación siete nuevas posiciones de parqueo de aeronaves, las cuales han optimizado la operación aérea, descongestionado zonas críticas y mejorado los tiempos de pernocta, salida y traslado de aeronaves.
También este año El Dorado se convirtió en el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros en Suramérica en 2024: 45,8 millones de viajeros conectados con el mundo. Además, movilizó más de 800.000 toneladas de carga durante el año pasado, el registro más alto de la historia.
Por otro lado, recibió premio platino otorgado por Cirium, el cual destacó el desempeño en cuanto al impacto en los pasajeros, excelencia operativa y crecimiento, e implementó la segunda fase de A-CDM, un modelo operativo colaborativo diseñado para optimizar la capacidad y las operaciones tanto aeroportuarias como del espacio aéreo mediante el aumento de la predictibilidad.
En esa línea, el aeropuerto logró ser considerado terminal aérea número uno de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe 2024 del Airport Council Internacional (ACI-LAC). Este hito lo ubica en el top del continente en tres categorías clave: tráfico de pasajeros, carga y movimiento de aeronaves.
Además, la Aerocivil le otorgó la certificación de aeródromo, reconociendo que cumple con los requisitos de infraestructura, servicios, gestión de la seguridad operacional y procedimientos aeronáuticos necesarios para operar bajo los más altos criterios de seguridad y eficiencia.
Hitos de sostenibilidad
Para esta sección, el aeropuerto recibió el sello Blue Dot, otorgado por la OCDE, por su infraestructura sostenible y trabajo social con los vecinos.
Por otra parte, se convirtió en padrino de ‘Rafiki’, el cóndor nacido bajo custodia de la Fundación Jaime Duque gracias a un proceso de investigación científica e incubación artificial
Adicionalmente, la terminal aérea mejoró la calidad del aire a su alrededor gracias a la iniciativa Murarte, una pintura nanotecnológica fotocatalítica que absorbe CO2. También instaló 60 Ekomuros para el reciclaje de agua en casas vecinas de las localidades de Engativá y Fontibón.
Hitos de conectividad
En este aspecto, abrieron ocho nuevas rutas nacionales que fortalecen la oferta desde ciudades como Cartagena, Medellín, Pereira, Paipa e Ibagué. Además,12 nuevas internacionales que conectan a la capital con Brasilia, Tampa, Manaos, Dallas, Ciudad de Córdoba, Monterrey, Belén, Ciudad de Guatemala, Guadalajara, Aruba, Curazao y Bahía Montego, por medio de aerolíneas como Gol, Avianca, Volaris, Latam, Wingo y JetSmart.
Hitos de experiencia
Por séptima vez y cuarto año consecutivo fue el Mejor Aeropuerto de Suramérica, según Skytrax, y como complemento, fue elegido el aeropuerto líder de Suramérica de acuerdo con los World Travel Awards.
Adicional, el aeropuerto adelantó estrategias sociales, culturales, preventivas y de accesibilidad como fueron ‘El Dorado a tu ritmo’, campañas en contra de la trata de personas y violencias basadas en género, y visibilizó muestras artísticas como Jaguart y ‘Colombia Dorada: un recorrido visual por la Colombia que aún no conoces’
Para 2026, El Dorado focalizará sus esfuerzos en digitalización y automatización por medio de la adopción de tecnologías emergentes para anticipar la operación, reducir cuellos de botella y tomar decisiones en tiempo real.