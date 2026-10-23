Estafas al pagar recibos de agua, luz y gas en Colombia: así operan los delincuentes

Cada mes, los hogares colombianos deben responder por gastos que no pueden dejar de lado: el recibo del agua, la factura de energía y el servicio de gas, entre otras obligaciones. Para cumplir con esos pagos sin perder tiempo en desplazamientos o filas, muchas personas recurren a internet, buscan la empresa que les presta el servicio y realizan el trámite desde el celular o el computador.
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Pero esa rutina, que debería resolverse en pocos minutos, puede convertirse en un riesgo para el bolsillo. Los delincuentes están aprovechando las búsquedas que hacen los usuarios para encontrar dónde pagar sus facturas y utilizan páginas que suplantan a las empresas de servicios públicos. El engaño puede comenzar antes de que la persona llegue siquiera a la plataforma en la que piensa realizar el pago.
Las alertas sobre esta modalidad incluyen casos de suplantación de portales de cobro relacionados con el Acueducto de Bogotá y empresas regionales de servicios públicos en el Caribe y el Valle del Cauca. El problema pone sobre la mesa una pregunta para quienes pagan sus obligaciones por internet: ¿cómo saber si el sitio al que están ingresando es realmente el autorizado por la empresa?
Así funciona la modalidad de estafa al pagar recibos de servicios públicos
Una de las prácticas identificadas se conoce como Search Engine Phishing, una modalidad de suplantación que utiliza anuncios falsos en los motores de búsqueda para imitar páginas oficiales.
El mecanismo puede entenderse con un ejemplo cotidiano. Una persona recibe su factura de energía y decide pagarla por internet. En lugar de ingresar directamente al portal de la empresa, escribe su nombre en un buscador y selecciona uno de los primeros resultados. Si ese enlace corresponde a un anuncio fraudulento, podría terminar en una página diseñada para hacerse pasar por el canal legítimo de pago.
El riesgo está en que el usuario puede creer que está realizando una operación normal. Los delincuentes buscan aprovechar la confianza que generan los nombres y las imágenes de empresas conocidas para atraer a quienes necesitan consultar sus facturas o ponerse al día con sus obligaciones.
Los enlaces que conducen a páginas fraudulentas también pueden llegar por mensajes de texto o correos electrónicos. Por eso, el cuidado no debe limitarse a las búsquedas en internet: cualquier enlace que invite a pagar una factura debe verificarse antes de utilizarlo.
El problema no se limita a la tecnología utilizada para procesar un pago. También tiene que ver con el recorrido que debe hacer el usuario para encontrar el lugar correcto donde realizarlo.
Según el análisis sectorial que sustenta la alerta, un hogar promedio en Colombia debe gestionar entre cuatro y siete facturas al mes en plataformas diferentes. Esto significa que las personas pueden tener que consultar varios portales, recordar distintas rutas de acceso y repetir el procedimiento para cumplir con sus obligaciones.
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En medio de esa rutina, buscar rápidamente el nombre de una empresa o hacer clic en un enlace recibido por mensaje puede parecer la alternativa más sencilla. Esa necesidad de encontrar el canal de pago es precisamente uno de los puntos vulnerables señalados por el sector.
Warino Viveros, CEO de Wepago, una plataforma colombiana que integra más de 23.000 convenios de recaudo, explicó que la dificultad comienza incluso antes de realizar la transacción: «El problema de fondo que estamos viendo en el mercado es que antes de pagar, el usuario tiene que encontrar dónde hacerlo. En esa búsqueda fragmentada es donde se concentra hoy el riesgo de fraude y donde las empresas pierden contacto directo y confiable con sus usuarios».
La fragmentación de los canales puede generar lo que se conoce como fatiga transaccional: el desgaste de tener que localizar y gestionar diferentes pagos en distintas plataformas. Cuanto más difícil resulte identificar el canal correcto, más importante se vuelve verificar la dirección antes de continuar.
Esto no significa que pagar por internet sea inseguro en todos los casos. La alerta se concentra en la posibilidad de que una persona llegue a un sitio fraudulento mientras intenta cumplir una obligación legítima.
Cuando un usuario teme ser víctima de una estafa, puede perder la confianza en los pagos digitales, incluso si existen canales legítimos para realizar sus transacciones.
Viveros señala que los ataques de phishing también afectan a las empresas de servicios públicos porque pueden distanciar a los usuarios de los canales digitales y perjudicar los indicadores de recaudo oportuno.
Para las familias, el problema es especialmente delicado porque se trata de obligaciones recurrentes. Una factura debe pagarse dentro de los plazos establecidos por el prestador, y una persona que tiene dificultades para identificar el canal correcto puede terminar aplazando el trámite por desconfianza.
Qué deben revisar los colombianos antes de pagar los recibos de agua, luz o gas
La primera precaución es comprobar que el sitio utilizado corresponda a un canal habilitado por la empresa prestadora. Para hacerlo, los usuarios pueden seguir algunas medidas sencillas:
- Ingresar por canales oficiales: escribir directamente la dirección del portal de la empresa o consultar sus medios oficiales para identificar las opciones de pago autorizadas.
- Revisar los resultados del buscador: no asumir que el primer enlace es necesariamente el correcto. Los anuncios también pueden utilizarse para promocionar páginas fraudulentas.
- Verificar los mensajes recibidos: si un SMS o correo electrónico incluye un enlace para pagar, consultar primero con la empresa si ese canal es legítimo.
- Confirmar antes de realizar la transacción: ante cualquier duda sobre una página, detener el proceso y buscar orientación por los canales oficiales del prestador.
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Estas medidas ayudan a reducir la exposición a enlaces fraudulentos, aunque no eliminan todos los riesgos asociados con las transacciones digitales.