El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, confirmó que la estatal petrolera ya solicitó una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para viabilizar la operación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte con Venezuela.
Al mismo tiempo, anunció que le pedirá a PDVSA -empresa del país vecino- la operación del tramo colombiano mientras negocia un contrato de compraventa de gas a 10 años a precios competitivos.
El ejecutivo explicó que, tras su reciente visita a Venezuela, identificó oportunidades concretas tanto en gas natural como en petróleo, siendo la infraestructura binacional el proyecto más cercano para ejecutarse.
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Esto luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella declarara el gasoducto Antonio Ricaurte como proyecto de interés nacional y estratégico, mientras que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó la firmeza de su licencia ambiental.
«Nosotros como Ecopetrol solicitaremos a PDVSA que nos otorgue la operación del tramo colombiano, los 88 kilómetros colombianos, y estamos negociando un contrato de compraventa de gas a 10 años con un precio muy competitivo; va a ser un precio muy inferior a lo que hay hoy en el mercado», afirmó el presidente de Ecopetrol.
Operación de Ecopetrol en Venezuela y retos regulatorios
Al ser consultado sobre el rol operativo y regulatorio que tendría la compañía en esa infraestructura, Gutiérrez aclaró que el interés se limita exclusivamente a los 88 km ubicados en territorio colombiano y que la operación se estructuraría mediante un contrato con PDVSA en cabeza de Cenit, con el fin de garantizar la continuidad del suministro.
“Ya solicitamos una licencia OFAC para el tema del gasoducto porque somos una compañía que cumple y no daremos un solo paso fuera de ese marco. Venezuela es una gran oportunidad, pero no será una dependencia”, puntualizó el ejecutivo, reiterando que esta iniciativa debe contar con la autorización de las autoridades de EE. UU.
A pesar de lo anterior, Ecopetrol aún tendría el reto de viabilizar la operación del transporte de gas, teniendo en cuenta que la legislación colombiana no permite que una misma empresa participe, a la vez, en diversos segmentos del negocio, como la producción y el transporte.
Lo anterior haría necesario que haya un cambio en las normas nacionales o que la empresa se alíe con otra que ya participe en el transporte del energético, como el Grupo Energía Bogotá (GEB) que hace poco manifestó su disposición en apoyar a la estatal para este propósito.
«Nosotros estamos ofreciendo toda la colaboración a Ecopetrol. Esa línea se puede tener entre 12 y 15 meses. La parte fundamental es el acuerdo político, y si alguien puede lograr ese acuerdo, es el presidente Abelardo de la Espriella y el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez», dijo hace unos días a Valora Analitik el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega.