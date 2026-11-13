Colombia y América Latina son estratégicos para Revolut: destinará US$1.000 millones para su expansión regional

El neobanco británico Revolut, que en pocos meses se estrenará como el banco más reciente en Colombia, prevé destinar US$1.000 millones para acelerar su expansión en América Latina, una región que la compañía busca convertir en uno de los principales motores de su crecimiento global.
La apuesta es que América Latina represente uno de cada cuatro nuevos clientes de Revolut en todo el mundo para 2027. La compañía espera que la llegada de usuarios sea cinco veces más que lo observado en 2025.
El monto fue anunciado durante un encuentro con directivos de la compañía en Brasil, en el que participó Valora Analitik. En este espacio, los ejecutivos explicaron que los recursos respaldarán el desarrollo de operaciones locales, infraestructura tecnológica, oferta de productos y capacidades regulatorias.
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La cifra también podría modificarse según las oportunidades que encuentre la compañía en cada mercado. Los directivos señalaron que la asignación de recursos se revisará periódicamente y que podrían acelerar las inversiones si identifican oportunidades de crecimiento o adquisiciones.
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El compromiso comprende los mercados mencionados por la compañía en su estrategia regional, incluidos Brasil, México, Colombia, Perú y Argentina.
De hecho, la llegada al mercado colombiano estará acompañada por una inversión que alcanzaría $400.000 millones, que serán destinados gradualmente a fortalecer la infraestructura bancaria digital, ampliar la tecnología financiera y desarrollar la operación local, según ha dicho Diego Caicedo, CEO de Revolut en el país.
Caicedo destacó que Colombia tendrá una característica particular dentro de la expansión de la compañía: “Por primera vez en la historia de Revolut, nos estamos lanzando en un nuevo mercado con nuestra suite completa de productos comerciales desde el primer día”, con una lista de espera que ya supera 200.000 personas.
Colombia, Perú y Argentina, próximos mercados
Colombia se encuentra en una etapa avanzada del proceso de entrada. Revolut ya obtuvo la licencia de funcionamiento y está realizando las últimas pruebas internas antes de avanzar hacia las pruebas externas y el lanzamiento.
En Perú, la compañía recibió la autorización de organización de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), mientras trabaja para obtener la licencia de funcionamiento definitiva.
Argentina tiene un proceso diferente, debido a la adquisición de una entidad bancaria que permanecía inactiva. Revolut indicó que ejecutó el cambio de control y que trabaja en la construcción de la operación local.
Chile también aparece entre los mercados de interés. Ignacio Zunzunegui, responsable de crecimiento de Revolut para el sur de Europa y América Latina, afirmó que la entrada a ese país depende de los mejores tiempos, aunque aclaró que no existe un cronograma anunciado.
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América Latina gana peso en el crecimiento global
La apuesta por la región responde al potencial que Revolut identifica en sus mercados: poblaciones jóvenes y numerosas, consumidores activos digitalmente, mayor interés en servicios financieros innovadores y conexiones con países donde ya tiene presencia, como España y Portugal.
Brasil fue el primer mercado de la compañía en América Latina y funcionó como terreno de prueba para adaptar su oferta global a las necesidades locales. La integración de infraestructura de pagos como Pix, las cuentas multidivisa y los productos premium de su plan Ultra ayudaron a consolidar su modelo operativo para futuras expansiones.
La experiencia en Brasil sirvió de base para el lanzamiento en México, donde Revolut comenzó a operar como banco con licencia completa a principios de 2026. En menos de ocho meses, la compañía superó el millón de clientes en ese mercado, durante el tercer trimestre del año.
Brasil, por su parte, se convirtió en uno de los mercados de mayor crecimiento de la compañía. El neobanco señaló que durante 2026 más que triplicó su ritmo de crecimiento frente al registrado al comienzo del año y que espera duplicar el número de clientes que adquirió el año anterior.
“Cuando entramos en un nuevo país, no solo construimos una base de clientes local; fortalecemos el ecosistema Revolut y aumentamos nuestra relevancia en los mercados donde ya operamos”, explicó Zunzunegui.
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Una expansión respaldada por su crecimiento global
La expansión regional se produce después de que Revolut alcanzara una valoración de US$115.000 millones, tras completar una ronda de financiación anunciada el 4 de noviembre de 2026. Esa cifra representa un aumento de 53 % frente a la valoración de US$75.000 millones establecida en noviembre de 2025.
En sus resultados de 2025, la compañía reportó ingresos por US$6.000 millones, un crecimiento interanual de 46 %, y ganancias antes de impuestos de US$2.300 millones, un aumento de 57 %. El margen de ganancias antes de impuestos fue de 38 %.
Revolut mantiene una ambición global de alcanzar 100 millones de clientes activos en más de 100 países. La expansión latinoamericana forma parte de ese objetivo y la inversión anunciada busca respaldar su siguiente etapa de crecimiento.