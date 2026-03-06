Revolut solicita licencia bancaria en Estados Unidos y nombra nuevo CEO para ese mercado

Revolut, el neobanco británico, anunció que presentó una solicitud para obtener una licencia de banco nacional en Estados Unidos ante la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) y la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
De ser aprobada, la autorización permitiría la creación de Revolut Bank US, N.A., entidad con la que la compañía buscaría operar como banco regulado a nivel federal en ese país.
La empresa, que ya abrió su lista de espera para los clientes en Colombia, también informó el nombramiento de Cetin Duransoy como nuevo CEO para Estados Unidos. El ejecutivo reemplaza a Sid Jajodia, quien continuará en la organización como director global de banca.
Duransoy cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología financiera, pagos y banca. Antes de asumir el nuevo cargo se desempeñó como CEO en Estados Unidos de Raisin, una plataforma de depósitos que conecta a usuarios con entidades financieras. También ocupó posiciones de liderazgo en Capital One y Visa.
Qué implicaría la licencia bancaria
Según la compañía, obtener una licencia bancaria nacional permitiría a Revolut operar bajo un único marco regulatorio federal en todo el territorio estadounidense.
Además, la autorización facilitaría el acceso directo a infraestructuras de pago como Fedwire y ACH, sistemas clave para transferencias interbancarias en Estados Unidos.
La licencia también abriría la puerta para ofrecer productos financieros como préstamos personales y tarjetas de crédito directamente a los clientes, así como depósitos asegurados por la FDIC.
Expansión internacional
A marzo de 2026, Revolut opera en 40 mercados y ofrece servicios de pagos, transferencias de dinero y cambio de divisas entre usuarios.
La solicitud de licencia bancaria en Estados Unidos se produce después de la expansión reciente de la compañía en otros mercados. Entre los hitos más recientes se encuentran el lanzamiento de operaciones bancarias en México, la obtención de una licencia de pagos en India y una autorización preliminar para operar en Emiratos Árabes Unidos.
En noviembre de 2025, Revolut completó una oferta secundaria de acciones que elevó su valoración a US$75.000 millones, consolidándola entre las empresas tecnológicas privadas más valiosas del sector financiero.