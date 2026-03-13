Entrevista | Lista de espera de Revolut en Colombia ya supera 200.000 registros: Así será el despliegue de productos

La llegada de Revolut al sistema financiero colombiano sigue avanzando mientras la compañía completa los últimos pasos regulatorios para iniciar operaciones. En paralelo, el interés del mercado ya comienza a reflejarse en la demanda con el crecimiento que ha tenido su lista de espera para futuros clientes.
Así lo explicó Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia, en entrevista con Valora Analitik, quien dio detalles sobre la constitución en el país. Afirmó, por ejemplo, que ya está completamente capitalizado y avanza en el proceso para obtener la autorización de funcionamiento por parte del regulador.
“Hoy el banco continúa su proceso de movilización. Ya obtuvimos la licencia de constitución el año pasado y ahora estamos en el trámite para la licencia de operación. Si vas a la Cámara de Comercio ya encuentras Revolut Bank S.A. con su NIT, debidamente constituido y capitalizado”, explicó.
Actualmente el proceso se encuentra en la fase de actividades previas de funcionamiento, radicadas en diciembre de 2025.
El siguiente paso serán las llamadas “pruebas de recorrido”, una etapa en la que se valida el funcionamiento operativo del banco antes de que el regulador otorgue la autorización final.
“Después de eso queda la autorización de funcionamiento. Durante ese proceso se hacen los últimos ajustes regulatorios sobre manuales, procesos y se presentan formalmente los directores del banco y los ejecutivos”, señaló Caicedo.
Así será el lanzamiento en Colombia
Mientras se completa el proceso regulatorio, la compañía ya habilitó una lista de espera para futuros clientes, con un interés que ha superado las expectativas iniciales de la firma. “Estamos llegando casi a los 200.000 clientes en la lista de espera, incluso sin haber hecho un anuncio oficial”, afirmó Caicedo.
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El despliegue del servicio en el país será gradual. Según el ejecutivo, el modelo replicará el esquema utilizado por Revolut en otros mercados, con un lanzamiento escalonado que permita recoger retroalimentación de los primeros usuarios.
En una primera etapa se dará acceso progresivo a los usuarios registrados en la lista de espera. Durante ese periodo la empresa evaluará la experiencia del cliente y hará ajustes en el producto antes de abrir el acceso al público general.
“El lanzamiento normalmente es escalonado. Lo que hacemos es abrir paulatinamente el proceso, recibir retroalimentación y hacer pequeños ajustes antes de liberar el servicio al público”, explicó.
Este proceso puede extenderse durante varios meses. En México, por ejemplo, el lanzamiento se desarrolló durante cerca de tres meses antes de la apertura total.
Equipo la Junta Directiva del neobanco en el país
En paralelo con el proceso regulatorio, Revolut terminó de estructurar el equipo directivo que liderará la operación en el país. De acuerdo con Caicedo, la compañía cerró recientemente las últimas posiciones que faltaban en la alta dirección.
“Esta semana cerramos las últimas dos posiciones del equipo directivo, que eran el gerente de operaciones y el gerente de mercadeo. Con eso ya tenemos equipos de riesgos, finanzas y producto”, indicó.
La estructura también incluirá una Junta Directiva mayoritariamente independiente, pese a que el único accionista es el Grupo Revolut. El Directorio estará conformado por cinco miembros principales y cinco suplentes, de los cuales seis serán independientes.
“Decidimos darle una Junta mayoritariamente independiente porque eso garantiza dos cosas: máxima gobernanza y gente que conoce el mercado local”, explicó el CEO del próximo neobanco en Colombia.
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Remesas y soluciones para independientes
En cuanto al portafolio de productos, Revolut planea operar en Colombia a través de dos vehículos: el banco local y una oficina de representación de servicios financieros del exterior.
La oferta buscará posicionarse como el banco principal de los usuarios, con servicios integrados para pagos, administración de gastos y transferencias internacionales.
Entre los productos con mayor potencial, Caicedo destacó las remesas y las soluciones para profesionales independientes y pequeños negocios.
“Cada vez vemos más la potencia del producto de remesas. La experiencia actual es costosa, fragmentada y con poca transparencia. Eso es algo que estamos solucionando”, afirmó.
Además, el banco planea desarrollar soluciones financieras integrales para trabajadores independientes, un segmento que, según el ejecutivo, sigue poco atendido por la banca tradicional.
“Tener una solución completa para profesionales independientes y pequeños negocios, con facturación y otros servicios integrados, puede ser muy potente”, indicó.
Con la llegada de Revolut, el mercado financiero colombiano se prepara para la entrada de un nuevo actor digital que buscará competir para convertirse en el banco principal de los usuarios en los próximos años.
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