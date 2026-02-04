Ecopetrol confirma que busca negociar con Venezuela, pero no será pronto

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, señaló que, tras la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a la Casa Blanca, se abren oportunidades al interior de la compañía energética, y manifestó que tanto él como el Gobierno estarán atentos a que se levanten las restricciones de la OFAC (la denominada Lista Clinton), con la finalidad de trabajar en la reactivación de sectores de la economía venezolana.
Si bien los analistas consultados señalaron que, desde el punto de vista técnico y económico, es conveniente revitalizar la infraestructura binacional para intercambios de gas y electricidad, también manifestaron que el levantamiento de la Lista Clinton no será inmediato. Afirmaron que este proceso, además de requerir una voluntad real del gobierno de EE. UU., se ha caracterizado por implementarse de forma gradual, a través de licencias específicas o alivios parciales.
“En el mejor de los casos, cualquier flexibilización tomaría semanas o meses, no días, y estaría condicionada a acuerdos políticos y verificaciones de cumplimiento”, expresó el banquero de inversión y experto del sector, Iván Arroyave.
Esta misma postura la comparte Felipe Bernal, miembro del Centro Global de Investigación de Estudios de Energía de la Universidad de Columbia, quien además señaló que, técnicamente, no es posible un levantamiento inmediato, ya que este tipo de mecanismos no se eliminan a través de declaraciones políticas o reuniones bilaterales.
“Existen procedimientos administrativos formales, licencias específicas y revisiones caso por caso, que incluso en escenarios de levantamiento y acercamiento diplomático hacen que los cambios se den de forma gradual y condicional”, dijo.
¿Le conviene a Colombia un acercamiento con Venezuela y Petróleos de Venezuela?
Una de las temáticas abordadas en la reunión entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el de Colombia, Gustavo Petro, fue el levantamiento de las sanciones de la OFAC en Venezuela, lo cual permitiría que el país se acercara a este mercado, no solamente en materia energética, sino también para la compra de compañías como Monómeros.
El consenso entre los analistas fue claro: tanto a Colombia como a Venezuela les conviene que haya intercambio de bienes y servicios, particularmente en gas y energía eléctrica, ya que existe una infraestructura que permite que estos flujos se den.
“En la práctica, actualmente no es viable mientras se mantenga el régimen de sanciones de EE. UU. sobre PDVSA (Petróleos de Venezuela) y otras empresas estatales venezolanas. Cualquier negociación real depende primero de autorizaciones explícitas de la OFAC (lista Clinton)”, manifestó Iván Arroyave.
Por su parte, Sandra Fonseca, exdirectora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía), expresó que Ecopetrol tiene que optimizar y revisar los acuerdos existentes en comercialización de gas y uso compartido de gasoductos con Venezuela, así como evaluar lo que significaría que una operación en este rubro se reinicie.
“Esto permitiría asegurar una parte del gas importado necesario para cumplir la gran cantidad de contratos de suministro que hoy tienen firmados, muchos de ellos sujetos a condiciones cada vez más exigentes en un contexto de estrechez de la oferta”, expresó Fonseca, frente a una posible importación de gas en un escenario en el que Colombia enfrenta déficit de este energético.
A lo anterior añadió que, en cuanto a energía eléctrica, también es necesario avanzar en la regulación para actualizar los intercambios internacionales, con el fin de facilitar las operaciones con Venezuela.
Sin embargo, en la industria gasífera las cifras no son tan alentadoras como algunos podrían pensar, ya que a corto plazo no sería viable importar gas desde Venezuela. Este proceso podría tomar como mínimo entre nueve meses y un año para habilitar los gasoductos, además de requerir una inversión cercana a US$30 millones, reveló Julio César Vera, presidente de XUA Energy y experto del sector.
También aseguró que, si bien se puede trabajar y avanzar en este proyecto para que haya complementariedad con otros puntos de importación de gas, la iniciativa debe ser aterrizada. Es decir, definir con claridad cuándo podría disponerse del gas venezolano, quién asumiría las inversiones, a qué costo, a qué precio llegaría a Colombia y bajo qué referencias del mercado global.
“En materia de energía eléctrica, debe existir una claridad absoluta sobre la relación costo-beneficio, la estabilidad normativa y regulatoria, las condiciones de seguridad física, la viabilidad social del proyecto y la garantía de que las empresas colombianas se involucren. Inicialmente, serían ISA y posiblemente Empresas Públicas de Medellín (EPM) las que podrían generar valor agregado en este tipo de operaciones”, dijo Vera.
¿Qué pasará con Monómeros?
Bernal manifestó que, para que Ecopetrol pueda invertir en una compañía como esta, debe alinearse con sus capacidades estratégicas, contar con un control corporativo y un gobierno transparente, una separación operativa y financiera real de Pdvsa y estándares internacionales. Todo ello con el fin de reducir su exposición a sanciones y asegurar una rentabilidad demostrable, sin que los riesgos políticos se trasladen al balance de la compañía.
“Ecopetrol no es un instrumento de política exterior: es una empresa listada en bolsa, con accionistas privados y obligaciones fiduciarias”, enfatizó el académico.
La exdirectora del sector energético concluyó que podría ser una buena inversión, pero que la decisión debe tomarse con criterios técnicos claros y no por razones políticas.
