Credicorp Capital recomienda mantener inversiones en Ecopetrol a la espera del giro electoral

Credicorp Capital ratificó su recomendación sobre mantener las acciones de Ecopetrol a la espera de la definición del panorama electoral en Colombia, estableciendo un precio objetivo de $2.600, tras el reciente rally.
La firma señaló que el desempeño de la petrolera estatal se encuentra a meses de un punto de inflexión, pues su valor futuro dependerá estrechamente de la posibilidad de que llegue una administración más favorable a la inversión privada.
Según el informe, en las últimas semanas, la acción ha mostrado resiliencia gracias a un destacado momentum en el mercado local, impulsado por la entrada de flujos hacia mercados emergentes y una mayor demanda de fondos de pensiones locales.
Elecciones, factor fundamental
El documento advierte que Ecopetrol actúa como un proxy (indicador) para la continuidad o el cambio en las políticas públicas, pues la llegada de un gobierno promercado podría impulsar el valor de la compañía mediante el reinicio de contratos de exploración, nuevas subastas de áreas y la reactivación de proyectos de exploración no convencional.
En este sentido, el fracking surge como un catalizador potencial de mediano plazo. Según estimaciones de la industria, el uso de fracturamiento hidráulico en formaciones como La Luna, en el Valle del Magdalena Medio, podría incorporar entre 4.000 y 7.000 millones de barriles de petróleo recuperable, lo que duplicaría las reservas actuales del país.
Así mismo, una nueva administración podría implementar una estrategia de largo plazo que reemplace la actual Estrategia 2040, actualizando los cronogramas de incorporación off shore y las expectativas de producción para las próximas décadas.
“Es probable que también se implementen reducciones de costos en algunas áreas de la compañía, tras haber presentado compresión en los márgenes durante los últimos años”, señaló Credicorp.
Riesgos en el horizonte
A pesar del optimismo condicionado al escenario político, Credicorp Capital advirtió sobre varios factores que nublan el panorama de corto plazo.
Por un lado, los precios del Brent se han normalizado en rangos de US$60–US$65 por barril, lejos de los máximos de 2022. Además, existe un riesgo a la baja si se materializan las proyecciones de la Administración de Información Energética (EIA), que prevé precios de hasta US$54–US$56 para 2026 debido a una posible sobreoferta global.
También se estima que la rentabilidad por dividendo experimente una reducción del 5,1 % para 2026 debido a la combinación de precios de crudo más bajos y un potencial limitado de crecimiento en los volúmenes de producción.
Finalmente, la firma recordó que la compañía enfrenta un entorno complejo marcado por un nuevo impuesto del 1 % a las exportaciones y la no deducibilidad de regalías en medio de una disputa legal con la DIAN por presunto IVA no pagado en importaciones de combustible. Esto se traduce en una incertidumbre de $9,5 billones sobre el flujo de caja.
Credicorp Capital concluyó que, bajo un escenario promercado, Ecopetrol podría sobresalir significativamente frente a sus pares, aunque advierte que el activo sigue siendo una apuesta especialmente volátil y binaria en el contexto actual.
