Sector bananero se mueve en Colombia: Tres de las empresas más importantes en Urabá protagonizan gigante operación

La industria bananera en Colombia tuvo crecimiento en 2025, con exportaciones que crecieron 27,5 %, lo que posicionó al país como el tercer vendedor de esta fruta en América Latina.
El año pasado, de acuerdo con cifras publicadas por la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), las ventas al mundo de banano sumaron US$1.308,8 millones, de las cuales el 60 % se originaron en el Urabá, que concentra a las principales empresas del sector.
Precisamente, en esta región del país se ejecutó una gran transacción entre tres de los más grandes jugadores de la industria bananera, con una compra que, además, reconfiguraría la vocación agrícola que ha tenido esta región.
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Según revelaron fuentes a Valora Analitik, C.I. Tropical, la tercera exportadora de banano de Urabá cede su operación a dos actores clave en la producción y exportación de este fruto: Greenland y Banafrut.
Además, este paso representaría la apuesta por un nuevo modelo de negocio, pues la compañía cambiaría su vocación bananera por palma de aceite, otro de los productos agrícolas que viene ganando terreno en el Urabá antioqueño.
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Estas son las compañías que mueven el mercado bananero
De acuerdo con fuentes del sector, la operación de C.I Tropical habría implicado una distribución, en partes iguales, en una operación que se realizó 50/50.
Es decir, sus más de 20 unidades productivas serían asumidas entre Greenland y C.I. Banafrut, modificando la configuración de varias zonas de cultivo relevantes en el Urabá.
C.I Tropical reportó en 2025 ventas por $482.000 millones y utilidades que alcanzaron $17.851 millones, cifra que representa un crecimiento de 34,35 % en comparación con el año anterior, lo que refleja un negocio rentable en los años recientes.
Por el lado de las compradoras, GreenLand es un grupo empresarial agroindustrial de origen antioqueño, con más de cuatro décadas de presencia en Urabá.
Su operación tiene como eje la producción y comercialización de banano y se extiende a actividades complementarias como logística portuaria y transporte, fabricación de empaques e insumos agrícolas y servicios para la sanidad de los cultivos.
Banafrut es un grupo empresarial dedicado a la producción y comercialización de banano Cavendish para mercados internacionales, con operaciones concentradas en Urabá antioqueño.
Según su reporte de sostenibilidad de 2024, el grupo contaba con más de 3.009 hectáreas netas propias distribuidas en 32 fincas, una cadena de abastecimiento integrada por más de 4.620 proveedores.
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Tamaño de la operación bananera en Urabá
Con base en las cifras de 2025, los mayores exportadores de la fruta desde Urabá fueron C.I. Unibán, que obtuvo una participación del 47 % sobre las ventas totales, seguido por Agro GreenLand (22 %) y C.I. Tropical y C.I. Banafrut con un 13 % cada una.
En el último año, el área sembrada de banano en Urabá alcanzó las 32.465 hectáreas, lo que representa una reducción marginal del área en la zona. A pesar de esto, la productividad de la región se incrementó en más del 20 %, alienado con el comportamiento positivo nacional.
De acuerdo con cifras de Augura, en 2025 las exportaciones de banano del Urabá mostraron un dinamismo importante, lideradas por los mercados tradicionales de la Unión Europea y Reino Unido, que mantuvieron volúmenes de compra consistentes respecto a 2024.
Italia se mantuvo como el principal mercado de destino, dominando el 23,6 % de las exportaciones bananeras hacia la Unión Europea, seguido por Bélgica (23,3 %).
Fuera del bloque, Argelia destacó notablemente, captando el 78,5 % de las exportaciones hacia otros mercados. Las exportaciones desde la región a Estados Unidos se mantuvieron estables, con una reducción marginal frente al 2024.