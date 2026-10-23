Gobierno anuncia siete compromisos para impulsar a Urabá como hub logístico y portuario

El Gobierno Nacional anunció siete compromisos para convertir a Urabá en el cuarto hub logístico, industrial, agroindustrial y portuario de Colombia, con inversiones en infraestructura, financiación y desarrollo turístico.
Los anuncios se dieron durante una visita de articulación institucional del proyecto Futuro Urabá, que reunió al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; a la ministra de Transporte, Elsa Noguera; al viceministro de Agricultura, Arturo Adolfo Dajud Durán, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entre otros representantes regionales.
La iniciativa busca superar las barreras que limitan el desarrollo económico de la subregión y fortalecer su conexión con los mercados internacionales, mediante una agenda conjunta entre el sector público, el privado y las comunidades.
¿Cuáles son los compromisos del Gobierno para Urabá?
Entre los principales anuncios está la culminación del Túnel del Toyo y su integración con la Autopista al Mar, con el propósito de mejorar la conexión de la región con las vías de cuarta generación y Puerto Antioquia.
También se anunció la estructuración de la conectividad vial entre Chocó y Urabá, que permitiría integrar el Darién chocoano con la plataforma portuaria y agroindustrial de la subregión.
En materia de turismo, el Gobierno trabajará con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para estructurar, financiar y ejecutar proyectos de infraestructura y promoción turística sostenible.
Otro de los compromisos es facilitar el acceso a mercados internacionales y promover la llegada de inversión extranjera. Para el sector agroindustrial, se anunció que el Banco Agrario promoverá una compra de cartera por $500.000 millones dirigida a los sectores bananero, aguacatero, de tilapia y flores.
Adicionalmente, se estructurarán líneas de crédito para capital de trabajo que contemplen un periodo de gracia de tres años.
El séptimo compromiso consiste en instalar una mesa técnica en el territorio con la participación de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), para atender litigios relacionados con la propiedad y brindar mayor seguridad jurídica a la inversión.
El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó la importancia estratégica de la región y afirmó que Urabá tiene oportunidades para contribuir significativamente al crecimiento económico del país hacia 2050.
Por su parte, Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia, señaló que el desarrollo de la región requiere una visión que trascienda las fronteras departamentales y articule a Urabá, el Darién chocoano y el Caribe cordobés como un corredor estratégico.
La transformación de Urabá está vinculada con la entrada en operación de Puerto Antioquia y el desarrollo de corredores viales que buscan fortalecer su capacidad logística y exportadora.
Según las proyecciones de la hoja de ruta técnica elaborada con Fedesarrollo, las intervenciones planteadas podrían generar $174 billones de valor agregado adicional para Colombia entre 2026 y 2050.
Para materializar ese potencial, la región deberá avanzar en la ejecución coordinada de 39 decisiones de política pública durante los próximos 24 meses.