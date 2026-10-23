Terremoto dejó $2,25 billones en microcréditos afectados y golpeó a 183.254 clientes en Colombia

El terremoto del 10 de agosto dejó una cartera de microcrédito afectada de $2,25 billones y alcanzó a 183.254 clientes de entidades microfinancieras en Colombia, según un diagnóstico de Asomicrofinanzas realizado con información de 17 entidades asociadas, que representan el 85 % de la cartera de microcrédito del país.
El reporte identificó afectaciones en 12 departamentos y encontró que el 15,5 % de la cartera que las entidades tienen en esos territorios resultó impactada. Del total reportado, el 34,7 % presentó afectaciones altas, el 19,6 % medias y el 45,7 % bajas.
“Sobre todo, son familias de los estratos más vulnerables: el 28,7 % en estrato uno y el 42,5 % en estrato dos”, señaló María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas. En conjunto, estos dos grupos representan el 71,2 % de los clientes afectados.
La distribución por actividad económica también muestra el impacto sobre los pequeños negocios. El agro concentra el 52,4 % de las afectaciones, seguido del comercio, con 24 %; los servicios, con 14,7 %; la industria, con 7,8 %, y otras actividades, con 1,2 %.
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Chocó registra la mayor afectación relativa en la cartera de microcrédito
El diagnóstico de Asomicrofinanzas muestra que el impacto se concentra en el occidente del país. Valle del Cauca reúne el 36,4 % de la cartera afectada, seguido de Cauca, con 20,2 %; Caldas, con 14,3 %; Risaralda, con 10,1 %, y Chocó, con 7,9 %.
Sin embargo, al medir la afectación frente a la cartera de microcrédito de cada departamento, Chocó presenta el panorama más crítico. Allí, el impacto alcanza el 96,4 % de la cartera de las entidades en ese territorio y al 85,3 % de sus clientes.
La emergencia también afectó la infraestructura de atención de las entidades microfinancieras. En total, 158 oficinas resultaron impactadas, equivalentes al 21,9 % de las que operan en los departamentos incluidos en el diagnóstico. Además, cerca de 1.948 asesores de microcrédito trabajan en esas zonas.
Por su parte, la presentación de Experian identificó una concentración de la cartera en riesgo en el Valle del Cauca y Risaralda. En el desglose de cinco departamentos, el Valle del Cauca registra 154.853 clientes en riesgo y Risaralda, 31.296. El análisis también incluye Caldas, Quindío y Chocó.
Entidades ofrecen alivios y nuevos créditos para la recuperación
Frente a las afectaciones, las entidades agremiadas han implementado distintas medidas para aliviar las obligaciones financieras y facilitar la recuperación de los negocios. Entre ellas están las condonaciones de intereses de mora, los periodos de gracia, las refinanciaciones, las reestructuraciones y los planes de pago adaptados a la capacidad de cada cliente.
También se han ofrecido prórrogas de hasta 180 días para cuotas con vencimiento entre julio y octubre de 2026, así como nuevos microcréditos con tasas de interés de 0 %, incluidos periodos de gracia de tres meses. En los casos de mayor afectación, algunas entidades han optado por donar recursos para cancelar por completo las deudas.
“No solo aliviamos las obligaciones existentes, también abrimos nuevo crédito para que los micronegocios afectados puedan reconstruirse, volver a producir y recuperar su capacidad de generar ingresos”, afirmó Hoyos.
La dirigente gremial destacó que la respuesta debe ir más allá de las obligaciones financieras y articularse con otras medidas para recuperar la actividad económica de las zonas afectadas.
Por ello, Asomicrofinanzas hizo un llamado al Gobierno nacional, las autoridades locales, los aseguradores y los organismos internacionales para coordinar acciones que permitan atender las necesidades de los territorios, incluida la recuperación de infraestructura y la entrega de subsidios complementarios cuando sean necesarios.
“Desde Asomicrofinanzas estamos prestos y listos para ser la plataforma estratégica que les permita a estos territorios renacer nuevamente”, sostuvo Hoyos.