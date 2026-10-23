Antioquia fue la región que más aportó a la generación hidroeléctrica de Colombia en septiembre

Antioquia fue la que más contribuyó a la generación hidroeléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en septiembre de 2026. Este departamento alcanzó una participación de 34,87 %, seguido de la región Central, con 33,24 %; la región Oriental, con 26,43 %; Valle del Cauca, con 3,65 %; Caldas, con 1,14 %, y el Caribe, con 0,66 %.
Así lo reveló el administrador del mercado mayorista de energía, XM, que señaló que, al cierre del noveno mes del año, los embalses del país registraron un nivel de energía útil de 76,24 %. Por su parte, en lo corrido de octubre de 2026, este indicador se ubicó en 76,38 %. No obstante, la cifra se mantiene por debajo de 80 %, que es el nivel requerido por las entidades regulatorias del sector energético para enfrentar el fenómeno de El Niño, que alcanzaría su pico de temperaturas a finales de año.
De otro lado, según XM, la generación neta de energía en septiembre fue de 7.564,64 gigavatios hora (GWh), con un alza de 6,18 % frente al mismo periodo del año anterior. A su vez, los aportes hídricos se ubicaron en 60,46 % en lo corrido de 2026 hasta el 15 de octubre. A esto se suma que la generación térmica registró un promedio de 82,8 gigavatios hora día desde que se activó el mecanismo para incrementar sus aportes al sistema. Sin embargo, estas cifras son inferiores a los niveles requeridos y limitan la recuperación de las reservas de agua para afrontar el fenómeno de El Niño, según XM.
“Es fundamental materializar la generación térmica requerida, asegurar la disponibilidad de las plantas y el suministro de combustibles y fortalecer las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía. Actuar anticipadamente y de forma articulada es clave para preservar las reservas y mitigar los riesgos para una atención segura y confiable de la demanda”, dijo la entidad.
De otro lado, con cifras a septiembre, XM indicó que la generación solar registró una participación de 11,85 %. Sin embargo, esta fue 2,59 % menor que en agosto de 2026. En cuanto a los combustibles fósiles, el carbón tuvo una participación de 34,65 % en la generación de energía durante septiembre, es decir, 2,3 % menos que en agosto.
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El gas importado para generar energía alcanzó una participación de 47,46 %, con una variación de 20,31 % frente al mes anterior. El gas producido a nivel local registró una participación de 8,87 %, 23,89 % menos que en agosto, mientras que los combustibles líquidos alcanzaron una participación de 9,03 %, con una variación de 309,53 %.
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