Remezón en oficina de enlace del MinHacienda por caída del proyecto de presupuesto en el Congreso

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, solicitó ayer la renuncia de los funcionarios que conforman el grupo de enlace con el Congreso de la República luego de que la ley de Presupuesto para 2027 se cayera por un error en el trámite en el Congreso y tuviera que expedirse vía decreto.
Específicamente, en un artículo del proyecto de ley hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República y este no alcanzó a ser conciliado antes del 20 de octubre, fecha máxima que la ley impone para este fin.
De acuerdo con la información conocida por Valora Analitik a través de personas que pidieron no ser citadas, el jueves a las 2:30 p. m. Gómez citó una reunión para revisar la responsabilidad de estas personas.
Sin embargo, la oficina de prensa de la entidad no contestó al ser consultada por el mismo asunto.
Valora Analitik también pudo conocer que uno de los miembros del equipo es un contratista que llegó en la administración anterior, es decir, trabajó con el exministro Germán Ávila. Esta persona ya manifestó que no está dispuesta a ceder su contrato.
Vale la pena recordar que con la llegada del nuevo gobierno se rumoró que Juliana Roa, quien tiene más de dos décadas de experiencia en unidades legislativas, ocuparía la jefatura de la oficina de relacionamiento con el Congreso de la República, sin embargo, nunca se posesionó.
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