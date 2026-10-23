EPM alerta por bajo nivel en embalses de Hidroituango y Guatapé por El Niño; tendría que comprar más energía en bolsa

El Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) afirmó que el caudal del río que alimenta la central hidroeléctrica Guatapé registró mínimos históricos, mientras que el río Cauca también presenta niveles bajos. Este último abastece a Hidroituango, central operada por EPM. Todo lo anterior sería causa del fenómeno de El Niño.
“El caudal que está entrando por el río Cauca a alimentar nuestra central no da ni para mover una máquina. Eso nos lleva a que tenemos que dejar de generar porque no existe el caudal necesario y el volumen necesario para poder mover todas las máquinas de Hidroituango”, dijo en rueda de prensa John Maya, gerente de EPM.
El directivo advirtió que, cuando disminuye la generación hidroeléctrica, EPM enfrenta presiones para cumplir sus compromisos de suministro de energía. Ante la imposibilidad de cubrirlos con su propia generación, la empresa debe comprar energía en bolsa, donde está expuesta a precios más volátiles.
A lo anterior, agregó que las lluvias que se han presentado siguen siendo intensas, pero de corta duración. Por ello, señaló que se necesitan precipitaciones más prolongadas para generar caudales que tengan incidencia en los embalses.
“El aporte que hemos tenido al sistema ha estado por debajo de la media y hace que tengamos esos déficits tanto en los ríos como en nuestros embalses, especialmente en Guatapé. Y este tiene una incidencia muy importante, no solamente para EPM, sino para Colombia. Este embalse es el único multianual, es decir, dura un año manejándolo adecuadamente”, expresó.
Para EPM este fenómeno del Niño que se está presentando es el más severo y ya se comienzan a ver sus impactos en la generación hidroeléctrica.
De otro lado, los precios de la energía en bolsa se han incrementado a causa del fenómeno de El Niño. Si bien se han implementado medidas para tratar de limitar la volatilidad en este mercado, estas no han sido suficientes, particularmente para Afinia, filial del grupo EPM que opera en la región Caribe, señaló.
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