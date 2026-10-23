Kingspan se suma a Adopta un Hogar de Grupo Argos con cubiertas termoacústicas para las 500 viviendas en Chocó

La reconstrucción de vivienda en Chocó tras el terremoto del pasado 10 de agosto sumó un nuevo aliado empresarial. Kingspan se vinculó a Adopta un Hogar, la iniciativa impulsada por Grupo Argos, su Fundación y Nicky Jam, mediante un descuento significativo que permitirá incorporar sus soluciones de paneles aislantes tipo sándwich en las cubiertas de las 500 viviendas previstas por el programa en Chocó.
La alianza busca que las nuevas viviendas cuenten con cubiertas con las mejores condiciones de aislamiento térmico y acústico, un atributo especialmente relevante para ofrecer mayor confort a las familias frente a las condiciones climáticas del departamento. Las cubiertas PirSafe que serán usadas, además, contribuyen a al ahorro energético y reducen la huella de carbono.
Cabe resaltar que Kingspan es una compañía global especializada en soluciones avanzadas de aislamiento y envolvente de edificios. En Colombia comercializa sistemas de paneles aislantes para cubiertas que integran estructura y aislamiento en una misma solución y están diseñados para mejorar el desempeño térmico de las edificaciones.
La incorporación de este tipo de cubierta se suma a la lógica con la que Adopta un Hogar ha venido desarrollando las nuevas viviendas y que consiste en utilizar un sistema constructivo industrializado y sismorresistente, adaptando las soluciones a las características de las familias, el clima y las condiciones de cada territorio.
En Chocó, donde la iniciativa tiene previsto construir la mitad de las 1.000 viviendas comprometidas a nivel nacional, los frentes priorizados incluyen Quibdó, Unión Panamericana, Opogodó, en Condoto, Brubatá, en Tadó, y Samurindó, en Atrato.
El sistema de paneles para cubierta de Kingspan incorpora aislamiento industrializado y permite integrar en un mismo elemento diferentes prestaciones de la envolvente de la vivienda. Para Adopta un Hogar, esto permitirá complementar el sistema de construcción en steel frame que viene utilizando en las soluciones entregadas hasta ahora.
“La llegada de Kingspan a Adopta un Hogar muestra nuevamente el valor de que cada empresa ponga su mejor capacidad al servicio de la reconstrucción. En este caso, estamos incorporando una solución que nos permitirá mejorar el confort térmico y acústico de las viviendas que construiremos en Chocó, un aspecto especialmente importante por las características del territorio”, señaló María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos.
El acuerdo tendrá inicialmente como foco las 500 viviendas previstas para Chocó, aunque existe la posibilidad de extender el uso de las soluciones de Kingspan a los demás departamentos en los que avanza Adopta un Hogar, sujeto a las necesidades técnicas y condiciones de cada frente de construcción.
Además de Chocó, el compromiso nacional del programa contempla 235 viviendas en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia, para completar 1.000 soluciones habitacionales destinadas a familias afectadas por el terremoto.
Adopta un Hogar ya entregó sus primeras viviendas en Quibdó, Chocó; Ciudad Bolívar, Antioquia; y Circasia, Quindío, mientras continúa estructurando y habilitando nuevos frentes de construcción.
A la iniciativa ya se han sumado compañías como Tecnoglass, ABB, Pintuco, Rotoplast, Toptec, Distracom y Haceb, entre otros aliados. Tecnoglass, por ejemplo, se vinculó con las ventanas de las viviendas, mientras ABB aporta componentes de la infraestructura eléctrica y Distracom apoya el combustible para el transporte de materiales.