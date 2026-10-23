Primicia | Fintech respaldada por Tether anuncia nuevas inversiones y contrataciones en Colombia tras lograr millonaria financiación

Colombia se ha convertido en uno de los mercados estratégicos para las empresas que buscan transformar la manera en que las personas y los negocios reciben, administran y envían dinero. La expansión de los pagos digitales, el crecimiento de las fintech y la adopción de nuevas infraestructuras financieras están atrayendo capital y compañías internacionales que buscan conectar el sistema local con los mercados globales.
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En ese escenario, una empresa tecnológica respaldada por Tether, el emisor de la moneda estable USDT, anunció nuevas inversiones y contrataciones en el país. Se trata de Mural, una compañía de infraestructura financiera que cerró una ronda de financiación Serie A por US$15 millones y elevó a US$28 millones el capital recaudado desde su fundación.
En entrevista exclusiva con Valora Analitik, Sinclair Toffa, cofundador y director ejecutivo de Mural, explicó que Colombia tendrá un papel importante en el uso de esos recursos, especialmente en la contratación de talento, el desarrollo de productos y el fortalecimiento de las conexiones con los sistemas de pago locales.
La empresa no detalló cuánto dinero de la financiación total se destinará exclusivamente a Colombia ni estableció una cifra concreta de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, confirmó que continuará ampliando su equipo en Bogotá y que está buscando gerentes de país para Colombia y otros mercados latinoamericanos.
¿En qué invertirá la fintech Mural en Colombia?
La nueva financiación de Mural fue liderada por Tether, compañía emisora de USDT, y contó con la participación de North Island Ventures y de inversionistas anteriores, entre ellos Wences Casares, fundador de Patagon y Xapo Bank, y Sebastián Mejía, cofundador y expresidente de Rappi.
Según Toffa, los recursos se concentrarán en tres frentes: talento, cumplimiento normativo e infraestructura de pagos. El primero contempla la incorporación de profesionales que trabajen directamente con los clientes y participen en el desarrollo de productos. La empresa mencionó perfiles de ingeniería, desarrollo de software y desarrollo de negocios, además de un equipo dedicado a robótica en Colombia.
El segundo frente apunta a fortalecer las capacidades regulatorias y de cumplimiento de la compañía, tanto en Estados Unidos como en los mercados internacionales en los que opera. El objetivo es ayudar a las empresas que utilizan su tecnología a desarrollar productos financieros que respondan a las normas de cada país.
La tercera línea de inversión busca ampliar las conexiones con las redes de pago locales, incluida la infraestructura de pagos en tiempo real. Esto permitiría a los clientes de Mural desarrollar soluciones que operen en Colombia y puedan conectarse con otros mercados.
“Nuestras operaciones en Colombia son fundamentales para el uso de estos fondos y para continuar nuestro crecimiento en la región”, afirmó Toffa en la entrevista con Valora Analitik.
El directivo también explicó por qué el talento local es clave para el modelo de negocio de la compañía. Mural busca trabajar directamente con las empresas que desarrollan productos financieros, en lugar de limitarse a ofrecerles una herramienta tecnológica a distancia.
“Este proceso solo funciona si se cuenta con personas que conocen el mercado”, señaló Toffa al explicar por qué la compañía seguirá contratando profesionales en Colombia y trabajando junto a bancos, redes de pago y empresas tecnológicas.
¿Qué hace Mural y cómo funciona su tecnología?
Mural ofrece infraestructura tecnológica para que empresas fintech, plataformas digitales y negocios globales puedan desarrollar productos financieros sin tener que construir por separado todas las conexiones bancarias, herramientas de pagos y procesos de cumplimiento que necesitan para operar.
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En términos sencillos, funciona como una capa que conecta diferentes sistemas financieros. A través de su plataforma, las empresas pueden desarrollar servicios para recibir, mantener y mover dinero entre países, gestionar pagos y ofrecer cuentas en dólares, entre otras posibilidades.
La compañía busca reducir el tiempo que toma poner en funcionamiento estos productos. Según Toffa, implementar un programa tradicional de patrocinio bancario puede tardar entre nueve y doce meses, mientras que los clientes de Mural pueden lanzar determinadas soluciones en cuestión de semanas.
“En lugar de esperar días a que el dinero llegue a través de la banca corresponsal tradicional, los fondos pueden transferirse casi en tiempo real, con menos intermediarios de por medio”, explicó el CEO de Mural.
La diferencia puede ser relevante para una empresa que quiera ofrecer pagos internacionales o cuentas en dólares sin tener que construir desde cero sus relaciones con bancos, redes de pago y proveedores de cumplimiento.
Desde el lanzamiento de su interfaz de programación de aplicaciones (API) en 2025, Mural ha procesado US$2.100 millones en pagos para usuarios de 128 países. La empresa indicó que el volumen acumulado durante 2026 ya casi sextuplica el registrado en todo 2025.
Colombia, un mercado clave para la expansión de las fintech
La decisión de mantener a Colombia entre los mercados prioritarios responde, según la empresa, a la combinación de un ecosistema fintech consolidado, el flujo de remesas y el avance de los pagos digitales.
Cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, indican que el país contaba con 410 empresas fintech locales operando en 2025. Ese dato lo ubicaba como el tercer mercado más grande de América Latina, detrás de Brasil y México.
Estas compañías gestionan cerca de US$28.000 millones en transacciones anuales y generan aproximadamente 26.500 empleos directos al año, según el mismo documento. El sector también ha aumentado el uso de herramientas de inteligencia artificial para sus operaciones.
Otro factor relevante es el movimiento de dinero desde el exterior. De acuerdo con los datos del Mural del Observatorio sobre Migración, Migrantes y Movilidad Humana de Migración Colombia, las remesas alcanzaron US$13.098 millones en 2025, un máximo histórico.
Para Mural, la infraestructura de pagos en tiempo real también representa una oportunidad. Toffa destacó la adopción de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República, como una de las condiciones que hacen atractivo al mercado colombiano.
“Lo que distingue a Colombia es la combinación de tres factores: un ecosistema fintech sólido, un flujo récord de divisas extranjeras y un nuevo sistema de pagos en tiempo real que ha tenido una rápida adopción”, explicó el directivo.
El CEO añadió que el país no reemplaza a los demás mercados de la región en la estrategia de la empresa. “Colombia no está reemplazando a los otros mercados. Opera en paralelo con Argentina, Brasil y México; nuestro objetivo es que una empresa que nace en Bogotá siga creciendo en la región, al tiempo que consolidamos nuestra presencia país por país”.
La infraestructura de Mural puede servir de base para que otras compañías ofrezcan servicios financieros a personas que necesitan recibir pagos del exterior, mantener recursos en dólares o hacer transferencias internacionales.
Uno de los casos mencionados por la empresa es Deel, plataforma que permite a trabajadores de América Latina optar por recibir pagos en dólares a través de su aplicación.
Otro es akaunt, una plataforma digital de billetera y ahorro que desarrolla sus servicios sobre la infraestructura de Mural. La compañía indicó que trabaja en una integración con Banco Finandina y dale!, la billetera digital del Grupo Aval, para facilitar el acceso a cuentas en dólares y otros servicios.
De acuerdo con la información entregada por Mural, Banco Finandina cuenta con más de 280.000 usuarios y dale! tiene cerca de 4,7 millones. Esas cifras corresponden a las bases de usuarios de las entidades mencionadas; no significan que todos ellos ya tengan acceso a los productos desarrollados sobre Mural.
Toffa explicó que, a través de la plataforma, las empresas pueden desarrollar productos como cuentas en dólares, pagos internacionales y herramientas para gestionar nóminas. La intención es que puedan poner en marcha estas soluciones con mayor rapidez y conectarlas con los sistemas de pago que ya utilizan sus clientes.
Para los usuarios, una de las posibilidades es que las empresas puedan ofrecer transferencias internacionales más rápidas y fáciles de rastrear. Sin embargo, no hay una reducción de comisiones garantizada para todos los clientes: el costo final dependerá de las condiciones de cada producto, sus proveedores y el tipo de operación.
El CEO señaló que el objetivo de la empresa es facilitar el movimiento internacional del dinero y mejorar las condiciones que los proveedores puedan ofrecer a sus clientes. “Nuestro objetivo es hacer que el movimiento de dinero entre países sea más sencillo, rápido y transparente, de modo que las empresas que operan sobre la plataforma de Mural puedan ofrecer mejores condiciones que los canales tradicionales”, afirmó.
La expansión de Mural también está relacionada con el uso de stablecoins o monedas estables, activos digitales diseñados para mantener un valor vinculado a una moneda de referencia, como el dólar estadounidense.
La empresa considera que pueden ser una alternativa para trabajadores remotos, exportadores, profesionales independientes y familias que reciben dinero desde otros países. No obstante, Toffa aclaró que estas herramientas deben funcionar junto con los bancos y los sistemas de pago locales, como Bre-B, y no necesariamente reemplazarlos.
“Consideramos las stablecoins como una vía más, que funciona junto a los bancos y sistemas de pago locales —como Bre-B—, no como un sustituto”, señaló el directivo.
En materia de seguridad y cumplimiento normativo, la compañía afirma que cuenta con licencias de transmisión de dinero en Estados Unidos, un programa interno de cumplimiento y controles de verificación de identidad, prevención del lavado de activos y revisión de listas de sanciones. También cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II.
La operación de Mural en Colombia se realiza a través de socios que cuentan con licencias locales. Sobre la regulación de activos digitales en el país, Toffa afirmó que la compañía sigue de cerca los avances normativos y espera participar directamente en las conversaciones a medida que el marco regulatorio tome forma.
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“Creemos que la confianza en los servicios financieros se construye mediante el cumplimiento normativo y un diálogo abierto; por ello, vemos con buenos ojos los avances de Colombia hacia una regulación más clara para los activos digitales”, sostuvo.
La empresa considera que uno de los principales retos para expandir servicios financieros en América Latina es la fragmentación regulatoria: cada país tiene sus propios organismos, bancos y redes de pago. Por eso, su propuesta busca facilitar que otras compañías lancen productos en distintos mercados sin tener que construir individualmente toda esa infraestructura.