Nucita celebra 50 años: así ha crecido la marca que pasó de un producto a tener su propio portafolio

En Colombia hay algunos productos que se mantienen vigentes entre las personas así pasen muchos años. Tal es el caso de Nucita, marca de Colombina, la cual durante cinco décadas ha acompañado a millones de colombianos, pero también a niños desde sus loncheras.
A 2026, ya no solo se menciona a Nucita como un producto, pues en todo este tiempo ha evolucionado a una marca con un portafolio completo que incluye galletas, masmelos, helados y otro más, junto a colaboraciones con grandes marcas como McDonald’s, en su tradicional McFlurry.
Y es que alrededor de Nucita se formó todo un ritual para los colombianos: abrir una pequeña “cunita”, encontrar dos sabores, dos colores y disfrutarla de una manera propia: mezclarla toda, empezar por un sabor o comerla por capas.
Su origen se remonta a 1976, cuando Colombina adquirió la fórmula de crema de avellanas de una compañía italiana, para posteriormente empezar su desarrollo en la panta de La Paila, Valle del Cauca.
Fue el primer producto desarrollado por la marca, convirtiéndose así en el ícono de un portafolio que hoy incluye nuggets (bombón de chocolate), modificador de leche, helados (cono, galleta y scooping), galletas tipo wafer y barquillos, chocolatina, pasteles, caramelos blandos y masmelos rellenos.
Son 435 millones de unidades que se comercializan al año en todas sus categorías, con una expansión internacional que abarca presencia en más de 15 países. No obstante, las tiendas de barrio también juegan un papel fundamental, pues el 70 % de las ventas se realizan en este tipo de comercios.
César Caicedo, presidente de Colombina, expresó: “Nucita es una de esas marcas que ha logrado trascender el producto para convertirse en parte de la vida de sus consumidores. Hemos visto cómo su sabor ha construido un vínculo emocional que se transmite de generación en generación. Hoy este sabor ya está presente en más de ocho categorías demostrando su capacidad para seguir innovando y mantenerse vigente, cercana y relevante para nuestros consumidores, sin perder aquello que la hace única”.
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Los 50 años de Nucita con experiencia en el Jardin Botánico de Cali
En el marco de la celebración de sus 50 años, Colombina puso en valor el origen regional de la marca, Cali, Valle del Cauca, como escenario del principal homenaje del aniversario.
Se llevó a cabo en el mirador del Jardín Botánico de la ciudad, donde los visitantes vivieron una experiencia dentro del árbol de las ardillas, protagonista en su comercial más emblemático.
Para esto, la marca combinó historia, elementos sensoriales y diferentes momentos que conectaron a las personas con la evolución, junto con una serie de actividades que al finalizarlas dejaban como recompensa los productos del portafolio de Nucita.
Pero hay más. En los puntos de venta se podrá encontrar una edición especial de aniversario. Un peluche de ardilla, que representa a la icónica de la marca y, en formato digital, una miniserie de la ardilla que se va publicando en sus redes sociales con la participación de Jorge Rausch, El Mindo y Amparo Grisales.