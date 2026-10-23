Mineros busca pagar dividendos extraordinarios por US$58 millones: cita a Asamblea de Accionistas

Mineros prepara un pago extraordinario de dividendos para sus accionistas, para lo cual su Junta Directiva convocó a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en Medellín.
En la Asamblea se someterá a consideración de los accionistas la liberación de una parte de las reservas ocasionales de la compañía. Dichas reservas están constituidas con utilidades de ejercicios terminados en o antes del 31 de diciembre de 2025.
Tras este movimiento, se propondrá además la distribución del monto liberado como un dividendo extraordinario en efectivo, por una única vez, de US$0,20 por acción ordinaria, que suma en total US$58 millones, de acuerdo con la información de la minera.
Al detallar cómo se hará la distribución de estos recursos, la compañía indicó que, de ser aprobado, el dividendo extraordinario se pagará en una sola cuota el 4 de diciembre de 2026.
Detalles de los dividendos extraordinarios de Mineros
Este pago aplicará para los accionistas registrados al primero de diciembre de 2026. Además, se especificó que este nuevo dividendo es adicional al dividendo ordinario de US$0,10 por acción aprobado el 27 de marzo de 2026 y no lo afecta.
La Junta Directiva de Mineros recomendó a los accionistas votar A FAVOR de la proposición.
Los dividendos que se paguen a los accionistas que mantienen sus acciones a través del sistema canadiense estarán sujetos a una retención en la fuente del 20% en Colombia.
Adicionalmente, se indicó que los accionistas que cumplan los requisitos podrán solicitar la devolución de cualquier exceso de retención mediante el procedimiento descrito en la Circular de Información de la Administración con fecha 15 de octubre de 2026.
La fecha de registro para los accionistas del mercado canadiense es el 15 de octubre de 2026.
Para que sean válidos, los poderes y los formularios de instrucciones de voto deberán ser recibidos por TSX Trust Company a más tardar a las 10:00 a.m. (hora de Colombia) del 20 de noviembre de 2026.