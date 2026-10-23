El Primer Encuentro Internacional de Plazas de Mercado cerró este jueves su agenda en Expo Agrofuturo 2026, que se realiza en Corferias hasta el viernes 23 de octubre, tras dos jornadas que reunieron a vivanderos, autoridades distritales y nacionales, organismos multilaterales, academia y aliados de Colombia, Ciudad de México y Panamá.
El encuentro, que lideró el Instituto para la Economía Social (IPES) y se realizó el 21 y 22 de octubre dentro de la feria, incluyó una muestra representativa de la plaza de Paloquemao, oferta gastronómica y una muestra del mercado de hierbas aromáticas.
“Las plazas de mercado son patrimonio vivo de Bogotá y de América Latina y este Encuentro reúne a quienes las hacen posible: vivanderos, instituciones, academia y aliados. Mañana seguimos la conversación con los temas que definen su futuro: microfinanzas, mujeres, turismo gastronómico y plataformas digitales”, afirmó al cierre de la primera jornada Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social (IPES).
Los panelistas recorrieron sus vivencias en plazas como Las Cruces, con más de 100 años de historia, La Perseverancia y La Concordia. Para Santiago Trujillo, secretario de cultura del Distrito, el patrimonio de las plazas está integrado a la dinámica de ciudades como Bogotá, donde confluyen prácticas, saberes, sabores y riqueza arquitectónica. “Desde el Distrito apoyamos, a través de Sabor Bogotá, el valor gastronómico que surge en estos sitios, además del proceso de recuperación arquitectónica que venimos desarrollando en Las Cruces”, señaló.
La primera jornada, el miércoles 21 de octubre, abrió con el conversatorio “El origen: el arte de hacer mercado”, moderado por Arciniegas, con el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Juan Esteban Orrego; el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama, y el cofundador y CEO de Agrilink, organizador de Expo Agrofuturo, Ricardo Jaramillo. Luego, Gian Paolo Daguer, gestor de la iniciativa Frutas de Colombia, habló sobre la biodiversidad, la cultura y la conservación de las frutas del país, y Daniela Idárraga Tunjo, coordinadora nacional de Sistemas Alimentarios Urbanos de la FAO en Colombia, presentó la transformación de las plazas de mercado en el país y las apuestas de cooperación.
La segunda jornada, este jueves 22 de octubre, comenzó con un espacio de networking y el panel “Microfinanzas y nuevas experiencias comerciales en plazas de mercado”, moderado por Luis Hernando Solarte, vicepresidente de Proyectos de Fenalco, con Miguel Londoño, representante de Monet; María del Carmen Salas Bejarano, consultora internacional especialista en microfinanzas e inclusión financiera; Milady Arévalo Ramírez, asesora del programa Inficréditos de la Alcaldía de Ibagué, y Elena Escobar, subgerente comercial de Corabastos.
Luego, en “Mujeres como pilar de la economía social”, moderado por Paola Colmenares, cofundadora de Colmenares Group, participaron María Emilia Correa, cofundadora de Sistema B; José Díaz Rodríguez, líder de la estrategia Bogotá Libre de Machismo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y las vivanderas Blanca Estella Garzón (plaza 7 de Agosto), Blanca Aurora Agudelo (Las Cruces) y Adriana García (Samper Mendoza). El panel “Turismo gastronómico: patrimonio y cultura en las plazas”, moderado por Ángela Sofía Garzón Caicedo, directora del Instituto Distrital de Turismo, reunió a Ricardo Garzón, director de Asuntos Públicos de Vanti; las cocineras Luz Dary Cogollo, de la plaza La Perseverancia, y Elsy Giraldo, de la plaza 12 de Octubre, y Laura Insignares, chef, psicóloga e investigadora.
Participación de la academia en el encuentro agro
La academia tuvo su espacio en “El legado de la academia a las plazas”, moderado por Kevin Fonseca, director de la Maestría de Diseño de la Universidad de los Andes, con Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Teresa Mosquera, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia; Sandra Yulier Martínez Buitrago, decana de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás; Bibiana Paola Ríos, docente investigadora de la Universidad ECCI; Kareen Johanna Vega Cordero, subdirectora (e) del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA, y Daniel Escudero Gutiérrez, director del programa de Gastronomía y Culinaria de Areandina.
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El cierre incluyó un reconocimiento al legado de los vivanderos y vivanderas que hacen posible el arte de hacer mercado, una presentación cultural y una rueda de negocios en la que productores y proveedores se encontraron con comerciantes de plazas de mercado, hoteles, restaurantes, supermercados, compradores institucionales, programas de alimentación, empresas privadas, operadores logísticos y plataformas digitales seleccionados con Expo Agrofuturo 2026.