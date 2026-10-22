Entidades de microcrédito se suman a debate para cambiar la tasa de usura en Colombia: esta es su propuesta

Las entidades de microfinanzas plantean una alternativa al debate sobre la tasa de usura en Colombia, con el objetivo de corregir la metodología con la que se calcula este límite y focalizar las medidas de inclusión financiera, según las condiciones de los territorios y los segmentos de población.
Viviana Araque, presidenta ejecutiva de Bancamía y presidenta del Consejo Directivo de Asomicrofinanzas, explicó a Valora Analitik que el gremio participa en mesas de trabajo con la Superintendencia Financiera de Colombia, en las que los distintos actores del sistema financiero avanzan en sus propuestas.
“Es un debate que está ahora mismo encendido. Tenemos unas mesas de trabajo ya con el regulador en donde cada uno también está aportando sus análisis objetivos, sus modelos técnicos que permitan también encontrar la mejor ruta para Colombia”, afirmó Araque.
La ejecutiva sostuvo que la discusión no debería limitarse a mantener la tasa de usura o liberar el límite. Su propuesta es “corregir y focalizar”, con cambios metodológicos que promuevan la competencia y medidas adicionales que respondan a las diferencias de acceso al crédito entre regiones y grupos de población.
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Qué propone Asomicrofinanzas frente a la tasa de usura
Araque planteó que corregir la metodología debe permitir que el precio del crédito se forme bajo condiciones de mayor competencia, contemple modelos de atención presenciales, digitales e híbridos y excluya del cálculo condiciones particulares de un determinado actor del mercado.
La propuesta busca ampliar la participación de entidades y modelos de negocio que puedan atender a personas y microempresas que hoy encuentran barreras para acceder a financiación formal.
Sin embargo, Araque advirtió que modificar el límite no resolverá por sí solo los problemas de inclusión financiera. En su intervención en el Congreso de Asomicrofinanzas, que cuenta con Valora como medio aliado, señaló que la vulnerabilidad, la informalidad y el recurso a mecanismos ilegales de financiación también están relacionados con dificultades para demostrar ingresos, falta de garantías, baja educación financiera y barreras de acceso.
“Combatir el gota a gota pasa por el debate de la tasa de usura, necesario, pero va más allá”, afirmó la presidenta de Bancamía.
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La ejecutiva también planteó interrogantes sobre una eventual liberación de la tasa. Entre ellos, mencionó los riesgos de ampliar el espacio para mecanismos de financiación que atienden a personas excluidas del sistema formal, pero que pueden estar asociados con prácticas abusivas de cobranza y presiones sobre los deudores.
Por esa razón, señaló que cualquier ajuste debe considerar tanto la competencia en el mercado como la protección de los consumidores financieros.
Ampliar el crédito formal y reducir el gota a gota
Araque afirmó que Asomicrofinanzas está dispuesta a trabajar con el Gobierno nacional para contribuir a erradicar el gota a gota. No obstante, señaló que ese propósito debe entenderse como parte de un objetivo más amplio.
Es decir, mejorar el bienestar de las familias de los microempresarios y permitir que sus negocios crezcan.
En esa línea, el gremio propone articular financiación, garantías, educación financiera, conectividad, acompañamiento y procesos graduales de formalización.
Para Araque, el acceso al crédito debe acompañarse de condiciones que permitan a los micronegocios invertir y aumentar su productividad, en lugar de limitarse a cubrir las necesidades de capital de trabajo.
La discusión sobre la tasa de usura continúa en las mesas técnicas con el regulador, mientras los actores del sistema financiero presentan sus análisis y propuestas para evaluar alternativas que amplíen la inclusión financiera en el país.
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