Grupo Argos y Nicky Jam donarán 100 viviendas para la reconstrucción de Caldas: Gobernación aportará la mano de obra

La reconstrucción de vivienda en Caldas sumará 100 nuevas soluciones habitacionales a través de Adopta un Hogar, la iniciativa liderada por Grupo Argos y Nicky Jam para atender a familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Valora Analitik conoció que el esquema de participación ya está definido: Adopta un Hogar donará las 100 viviendas y la Gobernación de Caldas aportará la mano de obra requerida para su construcción. Por el momento, se contempla que las viviendas beneficien a familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Chinchiná, pero la intervención podría extenderse a otros municipios de acuerdo con los censos de la Gobernación y la Federación.
“El compromiso es muy concreto: las 100 viviendas que se construirán en Caldas son una donación de Adopta un Hogar, la iniciativa de Grupo Argos y Nicky Jam. Desde la Gobernación de Caldas estamos poniendo al servicio de las familias la mano de obra para hacer posible la construcción. Este esfuerzo se suma a nuestra estrategia de reconstrucción y nos permite complementar capacidades para llegar con soluciones concretas a las familias afectadas”, señaló Henry Gutiérrez Ángel, gobernador de Caldas.
El anuncio cobra relevancia por la magnitud de la afectación en el departamento. Según el balance publicado por la Gobernación de Caldas, cerca de 22.000 viviendas registraban algún nivel de afectación y al menos 2.989 casas y edificios presentaban destrucción total.
“Seguimos avanzando con Adopta un Hogar en el Eje Cafetero. En este caso la Gobernación de Caldas nos buscó y estamos constituyendo una alianza para puedan aportar la mano de obra necesaria para construirlas. Este modelo permite que cada actor ponga una capacidad concreta para convertir la solidaridad en hogares terminados, de manera articulada con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Milagro y las autoridades territoriales”, afirmó María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos.
Así se distribuirán las 1.000 viviendas de Adopta un Hogar
La iniciativa de Grupo Argos y Nicky Jam contempla 500 viviendas en Chocó, 235 en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia. Esta distribución ya había sido anunciada por Grupo Argos como parte de la definición de los principales núcleos territoriales de intervención.
Foto: Primera casa de Adopta un Hogar en Antioquia
La administración departamental viene desarrollando paralelamente otros frentes para atender la emergencia. Entre ellos se encuentran un Banco de Materiales para viviendas con afectaciones parciales, subsidios temporales de arrendamiento y la estructuración de recursos para la recuperación de vivienda, infraestructura educativa y salud. Gobierno de Caldas
El anuncio en Caldas ocurre mientras Adopta un Hogar avanza de la etapa de movilización de recursos a la ejecución en territorio. La primera vivienda fue entregada el 15 de septiembre a la familia Asprilla, en el barrio Medrano de Quibdó, Chocó. La solución fue construida mediante un sistema industrializado en acero y su diseño fue ajustado a las condiciones climáticas, culturales y familiares del territorio.
Foto: Primera casa de Adopta un Hogar en Chocó
La segunda fue entregada días después a Luz Ofelia Romero y su familia, en la vereda Alto de Los Jaramillos de Ciudad Bolívar, convirtiéndose en la primera vivienda de Adopta un Hogar en Antioquia.
El programa utiliza modelos de vivienda industrializados y sismorresistentes, adaptado al clima, cultura y necesidades en cada región. Antes de cada intervención se caracterizan las necesidades de las familias y las condiciones del territorio para ajustar las soluciones.
Para las 100 viviendas de Caldas comenzará ahora un proceso de articulación técnica y territorial que permitirá priorizar a las familias, validar las condiciones de intervención y organizar los diferentes frentes de construcción.
La donación se suma a la estrategia general de reconstrucción que adelantan el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. A finales de septiembre, la Gobernación presentó al Fondo Milagro su diagnóstico y la hoja de ruta departamental para pasar de la atención de la emergencia a la reconstrucción. Gobierno de Caldas
Con las 100 viviendas comprometidas para Caldas, Adopta un Hogar completa uno de los seis frentes departamentales con los que Grupo Argos y Nicky Jam buscan materializar su meta de 1.000 hogares en las zonas más afectadas del occidente colombiano.
Vale la pena destacar que Tecnoglass se vinculó a Adopta un Hogar y aportará la totalidad de las ventanas requeridas para las 1.000 viviendas que hacen parte del compromiso asumido por Grupo Argos y Nicky Jam en Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
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El aporte de Tecnoglass se incorpora a una red de más de 200 empresas que se han sumado a Adopta un Hogar con recursos económicos, materiales, productos, logística y conocimiento especializado. La iniciativa reportó en su más reciente balance más de 6.300 personas vinculadas y aportes económicos superiores a $8.200 millones.
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