Indra Group entregó una nueva sala de cómputo para la comunidad educativa de San Antonio de Arma (Caldas), institución afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El espacio, destinado a fortalecer los procesos de información y el acceso al conocimiento, cuenta con 12 computadores, una pantalla de alta tecnología, equipos de robótica, conexión a internet satelital y mobiliario.
“En Indra creemos que la tecnología tiene sentido cuando transforma realidades concretas. Esta sala representa mucho más que equipos: es una herramienta para recuperar oportunidades y fortalecer la educación de esta comunidad”, destacó José Fernando Quintero Vargas, director de la compañía para Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe.
A esta entrega se suma una jornada de mantenimiento y adecuación realizada por un equipo de voluntarios de la empresa a los espacios de recreación y deporte.
El objetivo es que los cerca de 250 estudiantes de la institución cuenten con herramientas que les permitan acceder a contenidos digitales, desarrollar competencias tecnológicas y aprovechar las posibilidades que ofrece la conectividad.
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Expedición Indra
La entrega de esta sala de cómputo en San Antonio de Arma se suma al recorrido de Expedición Indra, un programa de responsabilidad social que busca cerrar la brecha digital y tecnológica en comunidades rurales, escuelas vulnerables y poblaciones con acceso limitado a la tecnología en América Latina, y que ya ha llegado a cerca de 20 comunidades de varias regiones, llevando tecnología, conocimiento y oportunidades reales para contribuir al cierre de brechas sociales.
“Cuando una comunidad enfrenta una emergencia, recuperar el acceso a la educación y a la tecnología también es una forma de reconstruir. Queremos que estos equipos se conviertan en conocimiento, capacidades y oportunidades para los estudiantes”, agregó Quintero.