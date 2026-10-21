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Ministerio de Hacienda pide adicionar $1,2 billones al Presupuesto de 2026 para subsidios de energía

Para el ministro, el sector energético requiere de inversiones grandes, estabilidad en las reglas de juego y políticas a largo plazo.

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Presupuesto de 2027
Ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Imagen: Ministerio de Hacienda.

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El Ministerio de Hacienda le solicitó al Congreso de la República que apruebe $1,2 billones para subsidios eléctricos en el Presupuesto de 2026, y de esa manera, se evite “un apagón” en Colombia. Dichos recursos serían adquiridos a través de una adición presupuestal.

Ministro de Hacienda, Miguel Gómez
Ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Imagen: Congreso de Colombia.

De otro lado, el titular de la cartera, Miguel Gómez, reafirmó que debe incentivarse la exploración de petróleo y gas, señalando que los recursos generados por este sector financian inversiones sociales y desarrollo regional.

tarifas diferenciales de energía
Ministro de Hacienda, Miguel Gómez. Imagen: captura de pantalla de la transmisión en YouTube.

Para el ministro, el sector energético requiere de inversiones grandes, estabilidad en las reglas de juego y políticas a largo plazo. A lo que adicionó que esto servirá a que Colombia recupere su capacidad de producir gas y reducir la dependencia a importaciones.

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“No solo se necesita diversificar las fuentes, sino que se necesita continuidad en las políticas”, concluyó Gómez.

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