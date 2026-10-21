El Ministerio de Hacienda le solicitó al Congreso de la República que apruebe $1,2 billones para subsidios eléctricos en el Presupuesto de 2026, y de esa manera, se evite “un apagón” en Colombia. Dichos recursos serían adquiridos a través de una adición presupuestal.
De otro lado, el titular de la cartera, Miguel Gómez, reafirmó que debe incentivarse la exploración de petróleo y gas, señalando que los recursos generados por este sector financian inversiones sociales y desarrollo regional.
Para el ministro, el sector energético requiere de inversiones grandes, estabilidad en las reglas de juego y políticas a largo plazo. A lo que adicionó que esto servirá a que Colombia recupere su capacidad de producir gas y reducir la dependencia a importaciones.
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“No solo se necesita diversificar las fuentes, sino que se necesita continuidad en las políticas”, concluyó Gómez.
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