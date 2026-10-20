Findeter lanza línea de crédito por $243.531 millones para recuperar territorios afectados por emergencias en Colombia

Findeter anunció una nueva línea de crédito por $243.531 millones destinada a financiar proyectos de recuperación en zonas de Colombia afectadas por emergencias, desastres o calamidades. La iniciativa, denominada Territorios Milagro, contempla recursos para reconstruir infraestructura, mantener la prestación de servicios esenciales y apoyar la reactivación de las actividades económicas.
El programa fue presentado por la presidenta de la Banca de Desarrollo Territorial, María Paula Tejada Bustos, quien explicó que la entidad utilizará recursos propios para subsidiar las tasas de interés. De esta manera, la línea busca facilitar el acceso a financiación para los territorios y sectores productivos que necesitan retomar sus operaciones después de una emergencia.
El anuncio establece un cupo total de $243.531 millones bajo la modalidad de redescuento con tasa compensada. Este mecanismo permite canalizar recursos mediante intermediarios financieros, mientras Findeter subsidia parte del costo de los intereses para facilitar la financiación.
¿Qué proyectos financiará la línea de crédito de Findeter?
Los recursos podrán destinarse a proyectos de inversión, capital de trabajo y sustitución de deuda. Estos tres usos buscan atender necesidades distintas durante el proceso de recuperación: ejecutar obras, sostener la operación de entidades y empresas, o reemplazar obligaciones financieras existentes.
En infraestructura, la financiación estará orientada al restablecimiento de bienes públicos y privados afectados por las emergencias. También se podrán respaldar iniciativas que permitan recuperar la capacidad operativa de las organizaciones y reanudar actividades económicas y sociales interrumpidas por situaciones de desastre o calamidad.
La financiación también permitirá atender necesidades operativas durante la recuperación, mientras las entidades y empresas afectadas avanzan en el restablecimiento de sus actividades.
“Las emergencias exigen respuestas oportunas y soluciones concretas. Por eso, desde Findeter ponemos a disposición de los territorios recursos que permitan avanzar con rapidez en las obras y proyectos que requieren las comunidades afectadas”, afirmó Tejada Bustos.
Tasas y plazos de la línea de crédito Territorios Milagro
De acuerdo con las condiciones anunciadas, la financiación ofrece tasas desde IBR a un mes más 1 % mes vencido hasta IBR a seis meses más 1,25 % semestre vencido. El IBR es un indicador de referencia del mercado colombiano, por lo que el costo del crédito depende de la tasa aplicable.
Los plazos de pago serán de hasta cinco años y los beneficiarios podrán contar con un período de gracia a capital de hasta un año. Durante ese tiempo se aplaza el pago de capital, una condición que puede dar margen para iniciar la recuperación de los proyectos antes de asumir esas cuotas.
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La entidad, perteneciente al Grupo Bicentenario, señaló que la línea también busca impulsar la generación de empleo y la inversión en los territorios afectados. No obstante, el anuncio no precisa fechas de apertura de solicitudes ni requisitos documentales para acceder a los recursos.