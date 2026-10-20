Fitch ratifica máxima calificación nacional de Ecopetrol, pero prevé caída en su producción

Fitch Ratings ratificó la calificación nacional de largo plazo de Ecopetrol en ‘AAA(col)’, con perspectiva estable, la máxima nota dentro de la escala colombiana. Sin embargo, la agencia anticipó una reducción de la producción de hidrocarburos durante 2026 y advirtió sobre posibles presiones financieras relacionadas con las inversiones y las obligaciones del Gobierno con la petrolera.
En su informe publicado este 20 de octubre, Fitch también confirmó la calificación nacional de corto plazo en ‘F1+(col)’ y mantuvo las notas correspondientes a emisiones de deuda de Ecopetrol por $4 billones. La decisión refleja la importancia estratégica de la compañía para Colombia y su capacidad para conservar un perfil financiero adecuado, pese a los desafíos que enfrenta el sector energético.
La calificadora explicó que el desempeño crediticio de Ecopetrol continúa estrechamente relacionado con las finanzas del país, debido a que el Estado colombiano controla el 88,5 % de sus acciones. Esta vinculación limita su calificación internacional a ‘BB’, aunque Fitch considera que la empresa presenta una capacidad financiera individual superior a la del Gobierno.
Fitch prevé caída de producción de Ecopetrol en 2026
Uno de los principales datos del informe corresponde a la producción petrolera. Fitch estima que Ecopetrol alcanzará un promedio de 724.000 barriles de petróleo equivalente diarios en 2026, lo que representaría una disminución del 3 % frente a 2025. La reducción estaría relacionada principalmente con una menor producción de gas, compensada parcialmente por mayores volúmenes de crudo.
La agencia también proyecta que la vida de las reservas probadas aumentará de 7,1 años, registrados al cierre de 2025, a 8,2 años al finalizar 2026. Esta mejoría estaría respaldada por la incorporación de reservas provenientes de Brava, adquisición que contribuiría a fortalecer la capacidad productiva de Ecopetrol durante los próximos años.
En materia de inversión, Fitch contempla desembolsos de aproximadamente US$6.200 millones anuales durante los próximos cuatro años. Parte de estos recursos estaría destinada al desarrollo de proyectos de gas costa afuera, que podrían elevar las necesidades de financiación y presionar la liquidez de la compañía.
Riesgos financieros de Ecopetrol y advertencias de Fitch
Otro punto del análisis está relacionado con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Según Fitch, su saldo podría alcanzar $11 billones al cierre de 2026, frente a los $3,2 billones registrados al finalizar 2025, debido al aumento de los precios de los combustibles.
La calificadora también mantiene preocupaciones sobre el gobierno corporativo de Ecopetrol, particularmente por los cambios en la composición de su junta directiva y las decisiones estratégicas de inversión. Fitch considera que estas circunstancias podrían afectar la independencia de la administración, así como el desempeño operativo y el acceso a los mercados de financiación.
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Pese a estas advertencias, Fitch destaca que Ecopetrol mantiene una posición de liquidez respaldada por US$2.500 millones en efectivo al cierre de junio de 2026 y un acceso favorable al financiamiento, factores que respaldan la estabilidad de sus calificaciones.
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