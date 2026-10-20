Odinsa cita asamblea extraordinaria para aprobar dividendo por más de $183.000 millones

Odinsa anunció que someterá a consideración de su Asamblea General de Accionistas una propuesta para distribuir $183.107 millones en dividendos extraordinarios, con recursos provenientes de sus reservas ocasionales destinadas a futuras inversiones.
La iniciativa contempla un pago de $934 por acción, calculado sobre las 196.046.822 acciones en circulación. Sin embargo, la distribución deberá contar con la aprobación de los accionistas antes de hacerse efectiva.
Según la información relevante divulgada por la compañía este 20 de octubre, su Junta Directiva solicitó convocar una asamblea extraordinaria para el próximo 28 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m., en la carrera 43A n.º 1A Sur-143, Torre Norte, piso 5, del Centro Empresarial Santillana, en Medellín
Durante la reunión se evaluará la propuesta de liberar una parte de las reservas ocasionales constituidas para futuras inversiones y destinar esos recursos al pago de dividendos extraordinarios.
Odinsa utilizaría parte de sus reservas para pagar dividendos
De acuerdo con el proyecto de distribución de utilidades presentado por Odinsa, la compañía dispone de reservas ocasionales para futuras inversiones por $1,48 billones.
De ese monto, la administración propone destinar $183.107 millones al pago de dividendos, mientras que el saldo restante, equivalente a aproximadamente $1,30 billones, continuaría registrado como reserva para futuras inversiones.
La compañía precisó que los recursos destinados a esta distribución corresponden a utilidades susceptibles de distribuirse como no gravadas, de acuerdo con su certificación fiscal.
De esta manera, la propuesta contempla utilizar únicamente una parte de las reservas disponibles para remunerar a los accionistas, sin comprometer la totalidad de los recursos que permanecen destinados a futuras inversiones.
¿Cuándo pagaría Odinsa el dividendo extraordinario?
El proyecto establece que, si recibe la aprobación de la Asamblea de Accionistas, el dividendo extraordinario se pagaría en dinero y en una sola cuota.
La fecha de desembolso estaría comprendida entre el 28 de octubre, día previsto para la asamblea, y el 12 de noviembre de 2026, establecido como plazo máximo para realizar el pago.
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Los beneficiarios serían quienes tengan la calidad de accionistas al momento en que el pago se haga exigible, de acuerdo con el libro de registro de accionistas de la compañía.
Odinsa también señaló que practicará las retenciones tributarias correspondientes según la naturaleza fiscal de cada beneficiario.
La decisión definitiva sobre la distribución de los recursos quedará en manos de los accionistas durante la reunión extraordinaria convocada para el próximo 28 de octubre.
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