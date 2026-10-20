Estos fueron los campos que más le suministraron gas a Colombia en septiembre

Para septiembre de 2026, los campos que más le proporcionaron gas a Colombia fueron el Piedemonte Llanero (cordillera oriental), Gibraltar (Norte de Santander) y Ballena y Chuchupa (La Guajira).
Los reportes de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) señalaron que, si se tiene en cuenta el suministro mensual sobre el potencial de producción, el Piedemonte logró la cifra de 100 %, al igual que Gibraltar. Cabe señalar que ambos campos se ubican en el territorio continental de Colombia.
Otro yacimiento localizado en tierra es Istanbul, el cual presentó un suministro mensual de 76 %, mientras que otros campos al interior llegaron a 59 %.
Frente a los yacimientos localizados en el mar Caribe, como se mencionó anteriormente, Ballena y Chucupa lideraron. Las cifras de este campo fueron de un suministro sobre el potencial de producción de 95 %.
Adicionalmente, los yacimientos Bonga y Mamey registraron un suministro de 73 % sobre el potencial, seguidos de Mágico (53 %), Arrecife (48 %) y Bloque VIM 5, 21 y Esperanza (44 %).
En total, el suministro sobre el potencial de producción fue de 84 %. Mientras que la Regasificadora de Cartagena (la Sociedad Portuaria El Cayao, SPEC) logró uno de 92 %.
Comportamiento del sector termoeléctrico
En septiembre de 2026, las plantas de generación eléctrica que operaron con gas tuvieron un consumo diario que osciló entre 221 Giga BTU día y 490 Giga BTU diarios.
Las empresas con los mayores consumos fueron: Tebsa (157 Giga BTU día), Termocandelaria (93 Giga BTU día), Termoflores (75 Giga BTU día), Termoyopal (20 Giga BTU día), Tesorito (11 GBTUD), Proeléctrica (11 Giga BTU día), Termoguajira (8 Giga BTU día), Meriléctrica (8 Giga BTU día), Termovalle (5 Giga BTU día) y Termonorte (4 Giga BTU día).
De otro lado, en el mes señalado, el gas siguió siendo el combustible de mayor consumo para la generación eléctrica con 393 Giga BTU al día, seguido del carbón con 304 Giga BTU día y combustibles líquidos con 66 Giga BTU por día.
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