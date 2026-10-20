Renault-Sofasa proyecta inversión de US$150 millones para fabricar nuevo vehículo en Colombia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció nuevos avances en el proyecto de inversión de Renault-Sofasa, que contempla recursos de hasta US$150 millones para fabricar un vehículo en Colombia y ampliar las exportaciones de la industria automotriz nacional.
La iniciativa, divulgada este 20 de octubre por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, incluye la incorporación de nuevas tecnologías y la participación de proveedores colombianos. El objetivo es fortalecer la producción local y atender mercados de América Latina.
El anuncio representa un nuevo paso en los planes industriales que Renault había revelado meses atrás. En mayo de 2026, Valora Analitik informó que la compañía francesa estudiaba nuevas inversiones para ensamblar un vehículo con tecnologías aplicadas en su planta de Envigado, Antioquia.
Ahora, el Gobierno precisó el monto máximo previsto para el proyecto, su alcance entre los proveedores nacionales y los países que podrían convertirse en destinos de exportación. No obstante, todavía no se ha confirmado cuándo comenzaría la producción del nuevo modelo.
Inversión de Renault-Sofasa tendría impacto en siete regiones de Colombia
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, el proyecto tendría efectos sobre 29 empresas autopartistas colombianas, que podrían participar en la fabricación y suministro de componentes para el nuevo vehículo.
La iniciativa también abarcaría siete regiones del país, aunque las autoridades no detallaron cuáles serían ni cómo se distribuirían los recursos entre ellas. Tampoco se informó cuántos empleos directos e indirectos podrían generarse.
Además de la fabricación, el plan contempla incorporar conocimientos y tecnologías que permitan ampliar las capacidades de los proveedores locales. Esto les abriría oportunidades para participar en procesos industriales de mayor complejidad.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó la importancia de mantener condiciones favorables para los inversionistas, especialmente en materia de seguridad jurídica, estabilidad de las reglas y simplificación de trámites.
Según el funcionario, estos elementos son necesarios para que las inversiones se traduzcan en producción, innovación y oportunidades laborales.
Los seis países a los que Renault-Sofasa proyecta exportar desde Colombia
Uno de los componentes del proyecto es la posibilidad de ampliar las ventas internacionales de vehículos fabricados en Colombia, aprovechando la capacidad industrial de Renault-Sofasa.
Los mercados contemplados son Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Paraguay. La incorporación de estos destinos permitiría ampliar el alcance comercial de la producción colombiana y ofrecer nuevas oportunidades a las empresas proveedoras.
La compañía y el Gobierno continuarán trabajando en el desarrollo del proyecto, cuya ejecución dependerá de las condiciones industriales y comerciales que se acuerden. Entre los aspectos por definir están el modelo que se fabricará en Colombia, los volúmenes de producción y el cronograma de inversión.
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El Ministerio de Comercio indicó que continuará acompañando las conversaciones y el trabajo con Renault-Sofasa y las empresas del sector para avanzar en la materialización de la iniciativa.
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