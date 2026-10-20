FMI y Banco Mundial llegan a Colombia para revisar estrategia de deuda pública hasta 2030

El Ministerio de Hacienda anunció que Colombia recibirá una misión conjunta de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con el propósito de fortalecer la estrategia de gestión de deuda pública de mediano plazo para el periodo 2027-2030.
La visita se desarrollará entre el 20 y el 29 de octubre de 2026 y fue solicitada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. El acompañamiento estará dirigido a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, encargada de administrar las obligaciones financieras del Gobierno.
Además de actualizar la estrategia de deuda pública, los organismos internacionales apoyarán la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027, que establece las necesidades de recursos y las operaciones previstas para cubrirlas.
FMI y Banco Mundial revisarán estrategia de deuda pública de Colombia
Según el Ministerio de Hacienda, la misión realizará un análisis independiente de la gestión de deuda y presentará recomendaciones de política, tomando como referencia experiencias internacionales de países latinoamericanos y otras economías emergentes.
El equipo también sostendrá reuniones técnicas con funcionarios del Ministerio, representantes del Banco de la República, reguladores, Creadores de Mercado y otros participantes del sistema financiero colombiano.
La misión estará liderada por José Franco Medeiros de Morais, especialista sénior en deuda del Banco Mundial, y José de Luna, especialista del sector financiero del FMI. Participarán expertos provenientes de México, China, Brasil y Hungría.
Gobierno busca mejores condiciones de financiación para Colombia
El ministro Gómez Martínez explicó que una estrategia de mediano plazo permitirá dar mayor previsibilidad al manejo de las obligaciones del Estado y fortalecer la confianza de los inversionistas.
De acuerdo con el funcionario, una planificación más clara puede contribuir a obtener condiciones de financiación más competitivas, especialmente en los plazos, montos y costos de los recursos que requiere el Gobierno.
Hacienda también destacó que este acompañamiento busca fortalecer la gestión de riesgos, desarrollar el mercado de capitales colombiano y mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas.
El Ministerio señaló que contar con una estrategia formal, transparente y respaldada técnicamente constituye una prioridad para el Gobierno Nacional.
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La asistencia de ambos organismos permitirá incorporar prácticas internacionales en la administración de la deuda y ofrecer mayor previsibilidad sobre las decisiones de financiación pública durante los próximos cuatro años.