ProAntioquia busca ampliar el alcance del mecanismo de Obras por Impuestos a otras regiones de Colombia y prepara nuevos proyectos para 2027, con el objetivo de movilizar recursos privados hacia iniciativas de desarrollo territorial.
La organización acompaña actualmente la estructuración de proyectos que se presentarán para la próxima vigencia. Según explicó Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de ProAntioquia, una vez las iniciativas sean viabilizadas por los ministerios e ingresen al banco de proyectos, en febrero de 2027, se buscarán empresas contribuyentes interesadas en financiarlas.
“Buscamos a los contribuyentes interesados en cada una de las iniciativas para que todas puedan ser una realidad y aportar a la transformación positiva de los territorios”, señaló Velásquez.
Uno de los objetivos de la estrategia es extender esta experiencia más allá de Antioquia. Para ello, ProAntioquia ha transferido su modelo de trabajo a departamentos como Caldas, Tolima, Valle del Cauca y Bolívar, con el propósito de impulsar proyectos mediante alianzas entre empresas y entidades públicas.
La directiva también destacó que, a partir de la experiencia de la Plataforma de Obras por Impuestos, se está promoviendo una mesa nacional de Reconstrucción por Impuestos. La iniciativa busca replicar las prácticas de trabajo colaborativo y estructuración técnica para que más empresas participen en la reconstrucción de los territorios afectados por el sismo.
Alianzas empresariales para financiar proyectos
ProAntioquia cuenta con más de 70 aliados en su Plataforma de Obras por Impuestos, entre ellos Argos, Mineros, EPM y la Gobernación de Antioquia. Estas organizaciones participan en la estructuración y revisión técnica de las iniciativas para fortalecer su viabilidad y generar confianza entre los contribuyentes.
“Buscamos generar alianzas entre empresas grandes, medianas, incluso pequeñas, que nos permitan tener proyectos ambiciosos y de alto impacto para el desarrollo de los territorios”, afirmó Velásquez.
Una de las obras recientes impulsadas mediante este mecanismo es el mejoramiento del corredor vial Colorado-Nechí, en el municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Grupo Argos, EPM y otras cinco empresas se unieron para financiar la intervención de 5,4 kilómetros de carretera, que beneficiará a cerca de 28.000 personas.
El proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad de las comunidades rurales y facilitar el transporte de mercancías hacia otros municipios de la región, donde el estado de las vías incide en los desplazamientos y la actividad económica.
La iniciativa refleja el modelo de articulación empresarial que ProAntioquia busca ampliar a otros territorios del país, mediante la participación de diferentes contribuyentes en proyectos con impacto social y económico.
Para Velásquez, la confianza es uno de los principales factores para ampliar la participación empresarial en Obras por Impuestos. Esto requiere proyectos bien estructurados, coordinación entre las entidades territoriales y las compañías, y aliados dispuestos a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.