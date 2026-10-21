Premercado | Bolsas se recuperan tras resultados de empresas tecnológicas: se esperan informes de Tesla y Meta

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas avanzaron el miércoles después de que unos resultados mejores de lo esperado de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial revivieran la confianza en el sector tecnológico, impulsando la recuperación de los fabricantes de chips de la región tras las caídas de la semana pasada.
El índice MSCI Asia Pacífico subió un 1,1 %, rompiendo así dos sesiones consecutivas de pérdidas. El Kospi de Corea del Sur se disparó un 3,7 %, mientras que el Taiex de Taiwán ganó alrededor de un 1,4 %, con los valores semiconductores al frente de la recuperación. El Nikkei 225 y el Topix de Japón avanzaron más de un 1 %.
Los fabricantes surcoreanos de chips de memoria lideraron las ganancias, con Samsung Electronics subiendo un 7,1% y SK Hynix escalando un 6,2 %. Kioxia de Japón avanzó un 3,2 % y Murata Manufacturing sumó un 3,4 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. subió un 0,8 % y Largan Precision ganó un 3,8 %.
Mientras tanto, los datos comerciales de Japón correspondientes a septiembre fueron más débiles de lo esperado, con exportaciones e importaciones que no alcanzaron las previsiones y un déficit comercial que se amplió más de lo previsto.
Por otra parte, el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,2 %, el CSI 300 de China continental retrocedió un 0,7 % y el Compuesto de Shanghái perdió un 0,4 %. El S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,1 %, mientras que el NZX 50 de Nueva Zelanda subió un 0,7 % y el Straits Times Index de Singapur ganó un 0,8 %.
Mercados de Europa
Las acciones europeas registraron escasos cambios, estabilizándose tras dos sesiones volátiles gracias al apoyo de sólidos resultados empresariales, aunque la confianza en general siguió limitada por la agitación política en Francia y la cautela antes de los resultados de las tecnológicas estadounidenses.
El índice paneuropeo Stoxx 600 se mantuvo plano en los 638 puntos, tras las fuertes oscilaciones de la sesión anterior, en la que el índice de referencia llegó a caer un 1 % antes de recuperar parte de las pérdidas y cerrar prácticamente sin cambios.
El FTSE 100 de Londres bajó un 0,2 %, lastrado por el dato de inflación anual del Reino Unido, que subió más de lo esperado hasta el 3,5 % en septiembre.
El CAC 40 de París cayó un 0,2 %, mientras que el DAX de Alemania se mantuvo prácticamente estable.
Las acciones tecnológicas europeas, que sufrieron fuertes caídas durante la oleada de ventas global del sector de la semana pasada, recuperaron parte de las pérdidas recientes con modestas ganancias intradía, mientras los traders actuaban con cautela a la espera de importantes resultados empresariales estadounidenses.
La atención de los participantes del mercado está centrada en los resultados trimestrales de Meta Platforms y Tesla, previstos para más tarde en el día, en busca de mayor claridad sobre hasta qué punto las grandes plataformas tecnológicas esperan ampliar su gasto de capital en inteligencia artificial.
Mercados de EE. UU. y América
Las acciones de SpaceX se dispararon más de un 9 % en el mercado fuera de horario tras publicar la compañía liderada por Elon Musk sus resultados del tercer trimestre.
Los Ingresos se dispararon un 161 % interanual hasta los US$14.580 millones, superando las expectativas de los analistas, mientras que el beneficio neto alcanzó los US$4.400 millones, frente a las pérdidas de US$1.100 millones registradas un año antes.
Los resultados pusieron de manifiesto la creciente demanda de capacidad informática vinculada a la inteligencia artificial, aunque el negocio también requirió una inversión sustancial. Los Ingresos de SpaceX procedentes de la IA se multiplicaron por más de nueve.
Musk también apuntó la posibilidad de fusionar SpaceX y Tesla, señalando que cada compañía había constituido comités independientes especiales para estudiar una posible fusión.
Por otro lado, las acciones de Netflix cayeron un 6 % después de que sus resultados apuntaran a una desaceleración del crecimiento de los Ingresos, mientras que Super Micro Computer se disparó un 16 % tras proyectar unos ingresos trimestrales y unos márgenes brutos muy por encima de sus previsiones anteriores.
La atención se centra ahora en los resultados del miércoles de Tesla Inc y Meta Platforms Inc.
Adicionalmente, foco en una serie de importantes reuniones de bancos centrales la próxima semana, con la Reserva Federal de EE. UU., el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, todos ellos con la previsión de anunciar sus decisiones de política monetaria entre el 28 y el 30 de octubre.
Se espera ampliamente que la FED mantenga los tipos de interés en el 3,75 %-4,00 % el 28 de octubre, aunque los mercados esperan que los responsables de la política monetaria retomen el endurecimiento en diciembre.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron a primera hora del miércoles ante las continuas tensiones en Oriente Próximo, que involucran a Irán, Arabia Saudí y los hutíes de Yemen.
El crudo también se vio impulsado por datos de la industria que apuntan a una importante caída de las reservas de petróleo en EE. UU., lo que indica un rápido ajuste de las condiciones del mercado en el mayor consumidor de combustible del mundo.
Los futuros del petróleo Brent subieron un 0,6 % hasta los US$109,48 dólares, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate avanzaron un 0,65 % hasta los US$98,46.
En otra línea, los precios del oro cayeron ante la incertidumbre sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra entre EE. UU. e Irán, que nubló las perspectivas de inflación, mientras que las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal continuaron pesando sobre el metal precioso.
El oro al contado cayó un 0,2 % hasta US$4.117,31 y los futuros del oro estadounidense descendieron un 0,2 % hasta US$4.134,92.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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