Presupuesto 2027 se caería por vicio de trámite entre textos de Cámara y Senado: esto es lo que vendría

El Presupuesto General de la Nación para 2027 quedó en entredicho por un presunto vicio en su trámite legislativo. La controversia se centra en el artículo 65, que habría sido aprobado con una proposición en la Cámara de Representantes, pese a que en el Senado se avaló sin modificaciones de este tipo.
La Secretaría General del Senado se pronunció sobre el caso mediante un comunicado fechado el 20 de octubre de 2026, en el que certificó que el artículo 65 del Proyecto de Ley 111 de 2026 Senado y 152 de 2026 Cámara, correspondiente al presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027, fue aprobado en plenaria del Senado sin proposiciones.
En el documento, el secretario general del Senado, Diego Alejandro González González, señaló que la corporación recibió información según la cual, durante el trámite en la Cámara de Representantes, el mismo artículo habría sido aprobado incorporando una proposición.
Además, González dejó constancia de que impartió instrucciones a la Sección de Relatoría para remitir el enlace oficial con la totalidad de las proposiciones aprobadas por la plenaria del Senado. Según precisó, en ese registro no figura ninguna proposición aprobada relacionada con el artículo 65, por lo que cualquier interesado puede consultar la información y verificar directamente lo aprobado por la corporación.
El secretario también defendió la actuación de la Mesa Directiva del Senado y aseguró que, después de más de 10 horas de debate, se otorgaron garantías a todas las bancadas y se actuó con rigor, transparencia y lealtad frente a lo discutido y aprobado por la plenaria. Asimismo, sostuvo que se garantizó la fidelidad e integridad del trámite legislativo.
Sin embargo, si se confirma que Senado y Cámara aprobaron textos diferentes del artículo 65, sin adelantar la conciliación correspondiente, el Presupuesto 2027 podría enfrentar cuestionamientos sobre la validez de su trámite. La oposición sostiene que esta irregularidad llevaría al hundimiento del proyecto aprobado en las dos plenarias y obligaría al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a expedir el presupuesto por decreto, tomando como base el texto aprobado en primer debate.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se pronunciará este miércoles a las 7:00 a.m. sobre las dudas en el Presupuesto.
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