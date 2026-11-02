Alicorp adquiere Rama y otras 18 marcas en millonaria operación que tendrá a Cali como eje regional

La multinacional peruana Alicorp anunció el cierre de una operación para adquirir el negocio de Flora Food Group en alrededor de 30 territorios de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, mediante una transacción cuyo valor empresarial global supera los US$150 millones.
Con esta adquisición, la compañía incorpora a su portafolio la marca Rama, reconocida en el mercado colombiano, junto con otras 18 marcas que serán transferidas o licenciadas para su comercialización exclusiva en diferentes países de la región.
La operación también incluye marcas como Bonella y Dorina en Ecuador, La Perfecta en Panamá y derechos de comercialización exclusiva de Country Crock en mercados de Centroamérica y el Caribe.
El acuerdo permitirá a Alicorp fortalecer su participación en la categoría de productos untables y ampliar sus capacidades de producción, distribución y comercialización en América Latina.
Alicorp compra Rama: planta de Cali tendrá un papel estratégico
Uno de los aspectos más importantes de la adquisición es el papel que tendrá Colombia dentro de la nueva estructura regional.
La planta ubicada en Cali formará parte de la operación productiva con la que Alicorp atenderá los mercados de Colombia, Ecuador, Perú y Panamá, convirtiéndose en una instalación relevante para el desarrollo de este negocio.
Esta capacidad se complementará con fabricantes especializados y distribuidores locales, que permitirán coordinar el abastecimiento y la comercialización de las diferentes marcas adquiridas.
Además, la transacción contempla la integración de los equipos responsables de las marcas y de la planta, con el objetivo de aprovechar su experiencia y garantizar la continuidad de las operaciones.
Juan Felipe Isaza, gerente de Alicorp para Colombia, Centroamérica y el Caribe, destacó que la empresa buscará mantener el abastecimiento, la calidad y los estándares de las marcas durante el proceso de integración.
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¿Qué pasará con Rama en Colombia?
Alicorp explicó que, durante la primera etapa, su prioridad será asegurar una transición ordenada junto con Flora Food Group, mediante acuerdos temporales de servicios, suministro y licenciamiento.
De esta manera, la compañía buscará garantizar la continuidad comercial de Rama y mantener los estándares de calidad de sus productos, mientras incorpora nuevas capacidades de innovación y distribución.
Alicorp cuenta con más de 70 años de trayectoria, un portafolio superior a 150 marcas y presencia comercial en más de 30 países. En Colombia también participa en el mercado de consumo masivo con marcas como FAB, 3D y Coco Varela.
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